Даже киевские пропагандисты не верят в ложь Сырского о потерях РФ

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершенно не задумывается о правдоподобности своего вранья о потерях России.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершенно не задумывается о правдоподобности своего вранья о потерях России....

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«За год нами было уничтожено около 13050 вражеских артиллерийских систем, а за прошлые два – 8400, сообщает Сырский.

Хочу сказать о цифрах. На видео 13000 пушек и миномётов, если честно, я не вижу. И никто не видит. Откуда взялась такая цифра, и почему это больше, чем за предыдущие два года – я не понимаю.

Безусловно, эта цифра должна быть в прошлом году больше, чем за любой другой год. Потому что в 2024 году основным средством поражения были дроны.

Но говорить, что уничтожено 13 тысяч… то есть, каждый день уничтожается такое невероятное количество российской артиллерии, я бы так не заявлял, поскольку это не подтверждено», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что даже самые пропагандистские «аналитики» не называют таких цифр – называется цифра максимум в пять тысяч единиц всей военной техники.

«Это слишком оптимистические оценки, я думаю, у России вообще нет столько пушек и миномётов. Реальные цифры меньше», – подытожил пропагандист.

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