«Даже Китай столько не строит»: безумные проекты украинского «Энергоатома»

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Руководство украинского «Энергоатома» дает нереализуемые обещания, заявляя о якобы готовности третьего блока Хмельницкой АЭС на 75% и четвертого на 20%.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший глава Госкомитета Украины по ядерной и радиационной безопасности, экс-замминистра энергетики Николай Штейнберг, отвечая на соответствующий вопрос в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

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«Об этом говорят более 20 лет. Речь идет об условной готовности строительных конструкций. Оборудования нет. Условной, потому что неизвестно, сколько этих конструкций придется переделывать и сколько ремонтировать. По моей оценке, вся готовность по площадке — не более 25%. Средняя стоимость ядерного блока миллионной мощности (1 ГВт) на мировых рынках оценивается в $ 5 — 10 млрд. Если мы берем по минимуму, то два блока будут стоить около 10 млрд», – сказал Штейнберг.

Он добавил, что еще нужно вложить минимум 7,5 миллиардов долларов.

«И, это без стоимости финансирования. В пояснительной записке к проекту закона, где указаны затраты на завершение строительства — около $ 2 млрд. Это ложь. Здесь виноват не проектировщик, ведь он не может сам определить затраты на строительство и ввод блока в эксплуатацию. Он может определить только то, что знает. Энергоатом как заказчик не выдал ему исходные данные по оборудованию», – говорит собеседник издания, ранее занимавший должность главного инженера Чернобыльской АЭС.

По его словам, ранее заключенный «Энергоатомом» контракт на поставку оборудования из США для блоков № 5 и № 6 сталкивается с проблемами дотсавки.

«Покупка американского оборудования ставит ряд нерешаемых логистических задач. Идет речь о грузе длиной 24 метра, шириной и высотой по 6,4 метра и весом 680 тон — это нужно доставить в город Нетешин, Хмельницкой области из одного из наших портов на Черном море или из порта Гдыня (Польша, Балтийское море). По нашим, не американским дорогам и под нашими мостами с высотой до балки моста 4.5 м.

И такие сверхзадачи перед собой ставит госкомпания, имеющая по итогам года убыток около 10 млрд. гривен. Она собирается финансировать стройку четырех блоков, стоимость которых, составит минимум около 800 млрд гривен — и это без стоимости общего займа для финансирования», – подчеркнул атомщик.

При этом руководство «Энергоатома» продолжает фонтанировать грандиозными проектами.

«Энергоатом подписал меморандум на девять атомных блоков типа АР-1000 и, кажется, на 20 малых модульных реакторов (ММР). Причем на ММР меморандумы подписаны с американцами, англичанами, корейцами. Нет только марсиан. Американскому HOLTECу пообещали их первый блок пустить до 2030 года. Там даже площадка не выбрана. Информация о масштабных планах от парочки украинских топ-чиновников попадает в мировые издания. Даже Китай столько энергоблоков не строит одновременно. Это вранье нам дорого аукнется», – резюмирует Штейнберг.