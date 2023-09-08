Даже кошка не шевельнется: почему арест Коломойского не приведет ни к каким волнениям на Украине

Недавнее задержание, а затем и арест украинского олигарха Игоря Коломойского, которому «шьют» две тяжкие статьи украинского УК, стало в украинских СМИ и общественном мнении «сенсацией на час», не вызвав никаких массовых возмущений, стихийных протестов, мятежей или осуждения с чьей либо стороны.

В защиту опального олигарха кроме его адвокатов (им за это деньги платят и по статусу положено) не мяукнула в Незалежной ни одна кошка. Молчат обычно говорливые правозащитники, представители «гражданского общества» (сиречь грантоеды), оппозиционные политики и СМИ.

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Что более важно в текущих обстоятельствах – молчит и заграница. Никто не ставит Банковой на вид «репрессии» в отношении одного из бывших спонсоров и деловых партнеров нынешнего президента. Госдеп и Евросовет вместе с ОБСЕ не усматривают в произошедшем никакой политической подоплеки, как это было при Януковиче в случае с делом Тимошенко, и не требуют «Бене волю!».

На удивление молчат как рыбы и еврейские организации – как на Украине, так и за ее пределами. А ведь Беня – известный еврейский меценат, жертвователь больших денег на разные еврейские проекты. И, тем не менее, даже раввин днепропетровской синагоги Каменецкий не возвысил своего голоса в защиту новоявленного узника. Молчит даже отжатый Банковой у Бени канал «1+1» ставший сервильным рупором власти.

А между тем горка компромата на Коломойского растет. Как добавляются в копилку уже существующих и новые обвинения. Так, курируемая американцами НАБУ сообщила «бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн». Среди других подозреваемых ( кроме Коломойского) – полдюжины менеджеров «Приватбанка» по цепочке.

По версии обвинения, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации Коломойский «разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем – на счета еще двух».

К уже висящим на Коломойском двум статьям УК (190 -мошенничество и 209 – легализация доходов, нажитых преступным путем), добавились три другие – 191, 209, 366. В совокупности – сидеть не пересидеть. Столько на Украине не живут.

По данным НАБУ, это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами «ПриватБанка». Экс-менеджерам «Приватбанка» сообщили о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат еще в феврале 2021.

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам «ПриватБанка» преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

В октябре прошлого года НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. На днях обвинительный акт направили в суд.

Помимо всего прочего это дело ставит жирную точку в эпопеею с обжалованием Коломойским национализации «Приватбанка» в украинских судах. Вторым предохранителем как известно, является принятый Радой еще до войны «антиколомойский» закон, ставший на тот момент последним выполненным Украиной условием МВФ для предоставления кредитов стране.

Проблемы Коломойского не ограничиваются Украиной. Под угрозой ареста счета его самого и подконтрольных компаний, зарегистрированных в Швейцарии, ФРГ и Франции. Но и это еще не все. Как известно, Штаты настоятельно советуют Банковой дозачистить олигархов, частично закатанных в асфальт протащенным через Раду законом о деолигархизации.

Поговаривают о возобновлении давления на Зеленского в плане дачи согласия на экстрадицию Коломойского в США. Там еще с зимы местные фискалы проверяют законность сделок крупнейших аукционных домов, продававших картины миллиардерам из России и Украины. Под подозрением сделки не только Коломойского, но и Романа Абрамовича, Андрея Мельниченко, Виктора Вексельберга и ряда других российских олигархов.

Момент с угрозой экстрадиции любят мусолить в российских СМИ, наряду с еще одним, достаточно нелепым утверждением, что арестовав Коломойского Зеленский таким образом, оказывает ему чуть ли не услугу, пряча от американского правосудия и выдачи в Амекрику.

Несостоятельность подобных фантазий очевидна любому, кто более-менее в украинской теме. Начнем с того, что по всем вменяемым ему делам «Беня» проходит в Киеве как гражданин Израиля и Кипра, что четко отражено во всех судебных документах.

Уже одно это – и тут вполне можно согласиться с мелким клевретом Банковой соросенком Лещенко – разрушает популярный конспирологический нарратив о том, что Коломойского якобы прячут в украинской тюрьме от выдачи в США. Не говоря уже о том, что факт нахождения в СИЗО не осужденного гражданина никак не препятствует его выдаче.

К тому же это Россия не так давно приняла поправку о приоритете национального законодательства над международным. В Неньке все как раз наоборот, так что гипотетический ордер от США имеет приоритет над любыми претензиями со стороны украинских спецслужб или судов.

Другое дело, что лишив Коломойского своим указом в прошлом году украинского гражданства, Зеленский лишился и юрисдикции над ним – теперь по вопросу выдачи Вашингтон должен общаться с теми странами, паспорта которых у Коломойского действительны, то есть слать запросы не в Киев, а в Никосию и Иерусалим.

Разрушает конспирологические построения и явное несоответствие веса фигурантов. Если на кону стоят политическая, финансовая и военная поддержка Украины и лично самого Зеленского, то судьба совладельца «Привата» вполне однозначна и никакие бывшие заслуги, обязательства или сантименты роли не играют.

Наконец, это просто технически невозможно – спрятать Коломойского от американцев в украинской тюрьме . Учитывая степень контроля американцев над процессами в Незалежной.

Еще большее недоумение вызывают у тех, кто в теме, странные ожидания российских лидеров мнений относительно изменений в украинском общественно-политическом ландшафте после ареста Коломойского.

«На Украине начинается еще одна гражданская война. Либо Коломойский обойдется публикацией компромата на Зеленского (не только и не сколько на Украине). Либо на Зеленского будет объявлена настоящая охота. Игорь Валерьевич Коломойский в 2014 году приобрел уникальный военный опыт. То, что у него есть преданная лично ему армия, нет никаких сомнений. Как нет сомнений и в том, что он пустит ее в ход, если сочтет, что терять ему уже нечего», – фантазирует политический обозреватель Сергей Мардан.

Людям, знакомым с реальной ситуацией на Украине остается только посмеяться. Какая еще «гражданская война» от ареста Коломойского? Кому он на Украине нужен? Через полгода, если ему не повезет выбраться из СИЗО под залог, о нем вообще все забудут на фоне проблем с наступлениями, мобилизацией и экономическим кризисом.

Какой-такой «уникальный военный опыт» имеет хозяин «Привата»? Драп финансируемых им добровольческих батальонов из Иловайского котла?

Какая такая «преданная ему армия»? Где? Когда в 2015-м американский посол рекомендовал ему не рыпаться и добровольно покинуть губернаторский пост, Коломойский поломался два дня и ушел в отставку. И никакие батальоны на Киев не пошли. Когда двумя годами позднее его поставили перед фактом национализации «Приватбанка», он повоевал полгода с тогдашней главой НБУ Гонтаревой и тоже успокоился.

Что же до «преданной армии», то тут российские комментаторы-фантасты что-то путают. За последние четверть века на постсоветском пространстве был один-единственный прецедент, когда недовольная частная армия выдвинулась на столицу. И этот прецедент имел место не на Украине.

В Незалежной все псы на привязи и на поводках. Никакие даже самые отмороженные нацисты не пойдут на Киев ни за идею, ни за деньги. И гавкают они исключительно по команде. Причем, отдающие команды находятся не в Киеве.

Разговоры про какую-то «войну компроматов», которую якобы развяжет оставшийся не удел Беня – это тоже в пользу бедных. Украинский обыватель настолько перекормлен негативом, что лишней порцией компромата его не впечатлишь. Ну, разве что у Бени есть видео, где Зеленский лично поедает христианских младенцев на Пасху. Все остальное – максимум повод пошуметь в интернете неделю и все.

Зеленский спокойно пережил гигантский по мировым меркам коррупционный скандал «Досье Пандоры», как до него Порошенко пережил Panama Papers.

Вывод из всего этого лишь один. Если за Коломойского действитеьно взялись всерьез – мы о нем скоро забудем, и будем вспоминать раз в полгода по большим поводам, как еще одного бывшего украинского вип-коррупционера и премьера Павла Лазаренко. Но даже если ему повезет и он сумеет остаться на свободе и с какими-то деньгами, значимым фактором в украинской политике он быть перестанет.