Даже Ковтун признался, что в шоке от политики Порошенко

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Режим Петра Порошенко довёл страну до того, что миллионы граждан Украины выезжают за границу в поисках лучшей судьбы.

Об этом в эфире украинского телеканала «NewsOne» заявил скандально известный украинский «эксперт» Вячеслав Ковтун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство ведёт себя таким образом, что у человека, если у него есть энергия и силы, если он достаточно молодой, возникает вопрос: «Мне работать тут, на Украине, или искать работу где-то за границей?». И мы знаем по статистике, что миллионы украинцев ездят в Польшу, сейчас открывается рынок в Германии, в той же России работают, зарабатывают. Потому что по-другому прокормиться, заплатить тарифы невозможно. Не созданы те рабочие места, тот бизнес, который бы аккумулировал эту рабочую силу, которая каждый год выходит на рынок труда», – оратор.

«Тем более, что повышение пенсионного возраста или требования к рабочему стажу для получения пенсий вынуждает людей постоянно работать. Но зарплаты и повышение цен не дают возможности сводить концы с концами, потому люди самостоятельно ищут выход», – добавил Ковтун.