Даже Леонков вспылил: Топить и Global Hawk, и Poseidon!

Любовь Смирнова.  
24.06.2024 21:40
  (Мск) , Севастополь
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Над Чёрным морем давно пора сбивать разведывательные летательные аппараты, не только БПЛА, но и самолеты Poseidon, которые имеют радиолокационную станцию бокового обзора, смотрят на глубину нашей территории на 300-400 км.

Об этом на канале «ИзолентаLive» заявил военный аналитик Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Над Чёрным морем давно пора сбивать разведывательные летательные аппараты, не только БПЛА, но и...

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«То, что произошло в Севастополе, и одна из ракет изменила маршрут и разрядилась над пляжем, говорит о том, что они могут менять полетное задание, оперативно менять. Раньше таким свойством обладали крылатые ракеты, и были такие случаи, когда крылатая ракета где-то прорывается. И это не значит, что плохо сработала ПВО – это значит, что ракете изменили полётное задание, она где-то его скорректировала, полетела в ту сторону, где, например, ПВО работала. Поэтому прилетают Storm Shadow/SCALP, иногда достигают своих целей», – отметил эксперт.

По его словам, необходимо запретить полёты над Черным морем разведывательных комплексов с дальностью работы их РЛС свыше 70 км.

«Если свыше 70 км залетели в кружок, который обозначили бесполетной зоной, без разговоров. Мы говорили, что мы делаем с нарушителями границ, воздушных границ: предупреждаем, посылаем авиацию, и так далее. Это всё прописано для мирного времени. Но если Америка напрямую участвует в Украине, сдаёт разведданные, и они даже не скрывают этого

А если мы знаем, что такими комплексами, как ATACMS управляют зарубежные экипажи, не обязательно американцы, могут быть и немцы, могут быть французы, какие ещё вам нужны доказательства?  Доказательств косвенных достаточно: объявляем, появляется, топим.

Если смотреть маршруты, которые Global Hawk наворачивал, то в начале он долго находился в зоне ожидания, круги наворачивал, ждал, когда на позицию выйдут системы залпового огня ATACMS», – подчеркнул Леонков.

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