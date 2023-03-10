Даже литовский русофоб не может обещать Украине членства в НАТО

Елена Острякова.  
10.03.2023 14:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Прибалтика, Украина


НАТО вряд ли примет Украину в свой альянс на саммите в Вильнюсе в июне.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО вряд ли примет Украину в свой альянс на саммите в Вильнюсе в июне....

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«Мы готовимся к саммиту НАТО. Ожидаем господина Зеленского. Это будет очень важно, когда Швеция и Финляндия станут членами (я думаю, что турки согласятся), после этого все взгляды на Киев. Я не могу обещать, что вы будете приняты, но гигантский шаг в системе зонтика НАТО будет сделан тут в Вильнюсе в середине июля. Я вам это гарантирую», – сказал Зингерис.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Киев ожидает от НАТО в Вильнюсе ответа на свою заявку о вступлении в Альянс.

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