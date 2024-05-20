Даже марсиане не помогут нам вернуться в границы 91-го года – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
20.05.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Теоретический возврат Украиной всех потерянных ранее территорий автоматически означает третью мировую войну.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей с Украины журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Теоретический возврат Украиной всех потерянных ранее территорий автоматически означает третью мировую войну. Об этом...

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«Опишите мне конечную точку войны – географически, демографически, финансово, кредитно, экономически и политически. Если мы абстрагируемся от всего, возьмем хотя бы географию, границы 91-го года – именно это звучало. Я задаю простой детский вопрос. Предположим, каким-то образом Марс привез нам супер-оружие и каким-то магическим образом мы вернулись на границы 91-го года, то есть, в Крым. Давайте смоделируем ситуацию – это означает конец войны?

То есть мы взяли и выбили русских из этого всего – я так понимаю, что люди не хотят сделать следующую мысль. Мы вернулись и дальше что, это конец войны, вы уверены?.. Нужно понять, что даже теоретический возврат на 91-й год будет означать Третью мировую войну», – заявил Чаплыга.

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