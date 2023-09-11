«Даже молитвы не помогут» – Борис Джонсон отказался навязывать Путину мирную «формулу Зеленского»

Тарас Опанасенко .  
11.09.2023 16:17
  (Мск) , Запорожье
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Великобритания, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью поддерживает программу мирного урегулирования «10 пунктов Зеленского», которую представил руководитель офиса президента Украины господин Ермак. Однако этот вопрос невозможно решить с Владимиром Путиным.

Такое мнение Джонсон высказал в ходе дискуссии на фейковой международной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей «Ялтинская европейская встреча», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью поддерживает программу мирного урегулирования «10 пунктов Зеленского», которую представил...

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По словам Джонсона, если бы была какая-то возможность добиться реализации этого плана, «нам всем надо было бы молиться за это».

Тем не менее, Джонсон не считает, что можно каким бы то способом убедить президента России Владимира Путина принять этот план.

«Не думаю, что это достижимо. Пригожин хотел решить вопрос с Путиным – и вы видите, что от него осталось. Поэтому я здесь великий скептик», – сказал Борис Джонсон, намекая на разгоняемый Западом фейк о якобы причастности руководства России к гибели командования ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе.

«Формула мира» Зеленского, среди прочего, предполагает вывод российских войск со всех территорий, бывших в составе Украины в границах 1991 года, включая Крым и новые регионы Российской Федерации. Также этот план включает «возвращение справедливости», то есть трибунал для «виновных в агрессии» и компенсацию ущерба Украине.

В апреле 2022 года именно Борис Джонсон, находясь в должности главы британского правительства, убедил президента Украины Зеленского сорвать мирные переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

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