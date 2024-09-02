Даже НАТО опасается кривого украинского ПВО

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Страны западного блока отказываются поднимать свою авиацию для прикрытия украинских объектов, потому что боятся огня со стороны ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, можно ли НАТО убедить задействовать свою ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной.

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«Когда у нас есть такие мощные провалы, когда совместное использование оружия даёт негативные результаты, в мировой общественности это называется «огонь по своим». Так вот, когда мы сами показываем примеры огня по своим, сбиваем свои летательные аппараты собственным оружием, то кто ж захочет с нами работать. Когда мы не в состоянии организовать взаимодействие и управление огнём?» – возмутился генерал.

«Почему они должны нам помогать, если огромное количество ресурсов ещё не использовано. Следующее – что мешало с осени 2022 года, когда мы серьёзно получили по зубам, (это просто аксиома войны) наносить удары по инфраструктуре, что мешало спрятать распределительные подстанции, чтобы защитить их? Ничего. А если посмотреть, сколько было использовано на это денег, мы будем удивлены. Поэтому, прежде чем рассказывать, что кто-то нам что-то должен, давайте сначала рассмотрим этот вопрос», – подытожил Кривонос.