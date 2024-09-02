Даже НАТО опасается кривого украинского ПВО

Вадим Москаленко.  
02.09.2024 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Страны западного блока отказываются поднимать свою авиацию для прикрытия украинских объектов, потому что боятся огня со стороны ВСУ. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, можно ли НАТО убедить задействовать свою ПВО для уничтожения российских ракет над Украиной.

Страны западного блока отказываются поднимать свою авиацию для прикрытия украинских объектов, потому что боятся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Когда у нас есть такие мощные провалы, когда совместное использование оружия даёт негативные результаты, в мировой общественности это называется «огонь по своим». Так вот, когда мы сами показываем примеры огня по своим, сбиваем свои летательные аппараты собственным оружием, то кто ж захочет с нами работать. Когда мы не в состоянии организовать взаимодействие и управление огнём?» – возмутился генерал.

«Почему они должны нам помогать, если огромное количество ресурсов ещё не использовано. Следующее – что мешало с осени 2022 года, когда мы серьёзно получили по зубам, (это просто аксиома войны) наносить удары по инфраструктуре, что мешало спрятать распределительные подстанции, чтобы защитить их? Ничего. А если посмотреть, сколько было использовано на это денег, мы будем удивлены. Поэтому, прежде чем рассказывать, что кто-то нам что-то должен, давайте сначала рассмотрим этот вопрос», – подытожил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть