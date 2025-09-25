«Даже не говорите мне этого!» – Ющенко требует «не опускаться до переговоров с Россией»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна воевать, а не искать никаких международных посредников для переговоров с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему мы так опустились, искать кого-то на функцию посредника? Какого ещё посредника, между оккупантом, злом – и академически чистым добром, правдой, моралью?», – вещал Ющенко.

«Кстати, Трамп сказал, что он, возможно, будет посредником между Украиной и Россией», – заметил ведущий.

«Даже не говорите мне этого! Праведники становятся на сторону жертвы… Мы не нарушили ни одного обязательства. Каждый сантиметр украинской территории – это сантиметр, под которым стоят все подписи президентов и парламентов РФ», – возмущался пчеловод.

Напомним, недавно экс-президент призывал соотечественников продолжать войну, пока ВСУ не дойдут до Москвы.