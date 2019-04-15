Даже не смешно: Порошенко снова соврал

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петра Порошенко в очередной раз уличили во лжи, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Ранее пресс-служба нынешнего президента распространила сообщение о том, что Порошенко якобы уволил с должности скандального фигуранта коррупционных расследований СМИ, замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, жена которого имеет российский паспорт.

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Эту информацию по горячим следам прокомментировал экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

“Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки Семочко. Того, который выполнял для него самую грязную и дерзкую работу. Это сигнал всем прокурорам, судьям и чиновникам Порошенко. Вы – обычное быдло, мусор, об которое вытерли ноги, использовали и бросили. Впереди у вас плохие перспективы, но пост не о вас. Пост о без пяти дней бывшем Президенте, – потребителе, который толкал вас на грязные фальсификации, а под натиском статистической погрешности рейтинга, публично уволил и размазал по стене. Теперь нужно подготовиться самым одиозным, причастным к фальсификациям функционерам режима – главе разведки МО Бурбе, главе апелляционного суда Киева Головачеву, начальнику СБУ Грицаку и всей верхушке Генеральной прокуратуры.

Каждый должен быть разобран на молекулы и каждому должна быть предложена сделка со следствием”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Информацию об увольнении одиозного чиновника прокомментировал и известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Юрий Касьянов.

“Увольнение Семочко – это не победа гражданского общества. И это не “новый Порошенко”. Это насмешка над всеми нами, предвыборная кость, брошенная истосковавшейся по справедливости, нации.

Оказалось, что уволить коррупционера и “разведчика” со связями в РФ легко. Запросто. И вся эта мышиная возня с постановочным “интервью” через суфлёра, с украинским паспортом жены, с отсутствием, якобы, законных механизмов увольнения обгадившегося чинуши – бред собачий. Плевок в глаза общества. Неоднократный.

Петя исправился?.. Хрен там. Просто обрубает хвосты, как ящерица, удирающая от погони. Только удирать уже некуда. Конец близок. Петя должен уйти”, – написал Касьянов в своем блоге.

Однако оказалось, что увольнение Семочко – одно из многочисленных невыполненных обещаний Порошенко.

“Тут мне подсказывают, что Семочко до сих пор не уволен. Что нет ни соответствующего указа президента, ни информации из разведслужбы. Не удивлюсь, если это очередное нае…во, по нашему обман. И вы хотите этого лживого человека ещё на пять лет?.. Петя должен уйти”, – возмущается Юрий Касьянов на своей страничке в соцсети спустя сутки после появления информации из пресс-службы Порошенко..

Напомним, в одном из своих последних телеинтервью уверял украинцев в том, что он изменился, осознал свои ошибки и теперь будет совсем другим Петром Порошенко.