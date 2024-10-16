«Даже не заикайтесь»: никакое НАТО за нас воевать не будет – бывший сотрудник СБУ

Тарас Стрельцов.  
16.10.2024 22:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Простые европейцы, может, и не против членства Украины в НАТО, однако перспектива идти воевать из-за этого куда-нибудь под Угледар их пугает до смерти.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Простые европейцы, может, и не против членства Украины в НАТО, однако перспектива идти воевать...

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«Вся безопасность Украины вкладывается исключительно в украинцев. Она находится исключительно на Украине. Это армия, это ВПК. Никакое НАТО за нас воевать не будет», – подчеркнул он.

«Расскажу пример из реальности. Несколько недель назад мне довелось общаться с одним французом. И я у него спросил: «А согласятся ли французы, жители Марселя, Лиона, Сен-Тропе, Парижа, в случае принятия Украины в североатлантический альянс, сразу собрать вещи и поехать воевать, например, в район Угледара?». Тогда ещё говорил.

У него на лице было написано множество эмоций – и удивление, и обида. То есть я понимаю и просто перевожу вам, что никто воевать за нас точно не поедет», – рассказал Ступак.

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