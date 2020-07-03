03.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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«Даже не застой, а хуже – мы куда-то катимся»: Украинский эксперт о ситуации в стране


Экономическая ситуация на Украине ухудшается – об этом, в частности, свидетельствуют настроения зарубежных инвесторов, заявил в эфире канала Ukrlife.TV политолог Василий Вакаров, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что застой, к сожалению, у нас. Застой – в Украине. Мы никуда не движемся, у нас нет никакого экономического роста. Мы не можем побороть (эпидемию) – вы же видите, что у нас «принимаются меры». Сегодня Кличко сказал, что у нас позиции будут ужесточаться. И Европейский Союз говорит, что не пускает нас в Еевропу, поскольку у нас пандемия.

И вот, мы закатываемся куда-то вниз. Даже не застой, а хуже – мы куда-то катимся», – сказал Вакаров.

Он обратил внимание, что негативные прогнозы и настроения активно подогреваются бизнес-партнерами экс-президента Петра Порошенко, а также группой так называемых «соросят».

«Нас уже пугают, например, тот же господин Фиала (Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала), который сегодня разразился статьей в связи с тем, что уходит глава Нацбанка Смолий, и заявил, что деньги больше не будет вкладывать, денег не даст, будет плохо, курс вырастет и т.д. Часть группы «коллективного Сороса», уже бьет в набат, говорит, что в Украине все будет плохо.


Это понятно – даже без заявлений мы видим статистику, мы видим, что налоги, которые мы собираем, месяц к месяцу все меньше и меньше. Бюджетная дыра все больше, в мае месяце была одна цифра, в июне месяце – уже хуже ситуация. Мы видим, что Национальный банк не работает на то, чтобы понижать ставки, не работает на экономику Украины, деньги не даются предприятиям, где не даются нам с вами, фирмам. Большие деньги просто заходят в Украину и через ценные бумаги выходят, это отдельный мир», – сказал политолог.

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