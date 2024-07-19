Даже новые поставки не помогают – в Раде паника из-за нехватки боеприпасов

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не хватает боеприпасов, несмотря даже на то, что Запад возобновил поставки и усилил их.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает боеприпасов, несмотря даже на то, что Запад возобновил поставки и усилил...

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По словам Костенко, Россия успела запустить военную экономику и имеет ресурсное преимущество.

«Мы воюем против очень ресурсной страны, все это уже знают, и война уже как раз в фазе этой ресурсности. Я еще в 22-м, в конце, говорил, что эта быстрая война регулярных армий закончилась, теперь пошла война экономик и война ресурсов. К сожалению, с самого начала, понимая, что у России были большие возможности на старте этого, они быстрее экономику запустили. Основная проблема, сложность, – это проблема с боеприпасами.

Да, нам сейчас дают больше, чем до того, как наши партнеры приняли эти пакеты помощи – тогда наши партнеры нам давали, больше европейские, а у них даже у всех меньше, чем у Соединенных Штатов, они – наш основной поставщик материально-технической помощи.

Даже, глядя на бумаги, которые мне на стол, как секретарю комитета ложатся, с одной стороны… ты смотришь, что там хорошие цифры написаны, а когда смотришь на фронт, какой расход боеприпасов и вооружения.., в целом ситуация сложная. Мы видим, что враг давит за счет преимущества в человеческом ресурсе и в боеприпасах», – переживает Костенко.

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