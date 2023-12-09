Даже обороняться ВСУ будет сложно при нынешнем росте российского потенциала, – Арестович

Даже обороняться Украине будет проблематично, если нынешняя динамика наращивания российского потенциала сохранится.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПоилитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Арестовича через полгода Россия с такими темпами улучшит положение на фронте и позиции для переговоров с США.

«Если потенциал будет продолжать увеличиваться у них такими темпами, потенциал я имею в виду высокотехнологический, военный – FPV, РЭБ, ударные дроны, КАБы эти, которых они в прошлом месяце 1200 штук применили, и так далее. Они ищут ниши, возможности. То и позиционная оборона, в которую мы перешли, да еще и с нашими мерами по закапыванию, построению «линии Суровикина», по взаимодействию с ВГА, «солдат, бери лопату, копай как можешь» – это сумма факторов, которые могут сделать для нас и позиционную оборону проблематичной в течение полугода примерно. Если они, как говорят знающие люди, готовят наступление на весну, то где-то к июлю они надеются получить первые его серьезные результаты. Серьезные результаты – это выровнять линию фронта по Жеребцу, где-то там взять Купянск, где-то забрать Авдеевку, начать продвигаться к Покровску или к Краматорску и Славянску… Этого будет достаточно для того, чтобы политикам, народу Украины и Западу продемонстрировать бесперспективность войны. И вход в горячую фазу американской президентской кампании будет связан для них с обретением силовой позиции для будущих переговоров с Соединенными Штатами, даже не с нами, о новой системе соотношения сил в Европе», – заявил Арестович.