Даже оппозиция призывает Лукашенко не покупать нефть в Норвегии

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии для переработки на ОАО «Нафтан».

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нефть будет поставляться через Клайпедский порт. Поставка намечена в 20-х числах января. Нефть будет доставлена в Беларусь железнодорожным транспортом.

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По оценкам специалистов Белоруссия, отказавшаяся от «дорогой» трубопроводной российской нефти, переплатит за эту мизерную поставку из Норвегии более 7 млн долларов.

Но главное два белорусских нефтеперерабатывающих завода обрабатывают в год до 24 млн тонн нефти. То есть поставки из Норвегии не покрывают и процента от потребности. А увеличить объемы невозможно, поскольку Клайпедский порт в состоянии перевалить всего 3 млн тонн в год.

Даже прозападная белорусская оппозиция признает, что «норвежская альтернатива» – это фейк, устроенный президентом Александром Лукашенко ради дорогого пиара.

«Не надо иллюзий. Чтобы отвязаться от вредной зависимости, белорусская экономика должна перестать полагаться на экспорт того, что нужно добывать в московских кабинетах», – написал у себя в телеграмм-канале политолог Артем Шрайбман.