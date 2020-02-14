Даже Пинчук распродаёт активы. Дело идёт к досрочным выборам президента, возможно, последним – Олег Царёв

14.02.2020, Киев, Валентин Филиппов

Зеленский остался один на один с проблемами. Рейтинг падает со скоростью 10% в месяц. От многочисленных хозяев поступают противоречащие друг другу команды. Рынок земли требуют принимать под конкретного покупателя. Против Зеленского готовы объединиться все, даже Коломойский. Юлия Тимошенко готовится к внеочередным парламентским выборам. И президентским тоже.

О том, что все резонансные убийства на Украине совершены под надзором СБУ, а с помощью дела Шеремета пытаются «утопить» Авакова с Коломойским, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв – экс-депутат Верховной рады, в 2014 году поддержавший Русскую весну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: Олег, здравствуйте.

Олег Царев: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Слушайте, звонит мне знакомый из Украины и говорит: «Ты знаешь, Богдан убежал». Я говорю: «Слушай, может быть по названию он уехал, он автобус». Он говорит «Нет, убежал» – «Наверно уволили» – «Убежал», говорит. Скажите, пожалуйста, Богдан все-таки убежал или уехал? Или его просто уволили?

Олег Царев: Таки да, как говорят у нас в Днепропетровске. Дело в том, что начиная с нового года Богдана не приглашали на совещания. Во-первых, он не сопровождал президента в официальных поездках, это легко проверить, это сразу видно, и второе – его перестали приглашать на совещания, даже на совещания с силовиками. Это очень серьезная вещь, потому что вы знаете, украинская политика и силовики это, в общем-то, вместе, как и во всех государствах. И если у тебя нет доступа к силовикам, у тебя нет доступа к политике.

А задачи перед ним стояли непростые, перед Богданом, и он с ними достаточно успешно справлялся – это контроль судов и собирание голосов под голосование Верховной Рады. Я бы сказал, что изначально Богдана не хотели. Если вы помните, когда происходило назначение, там и Джулиани делал заявление по Богдану, Сорос под своим каналом делал заявление о том, что нежелателен Богдан, европейские лидеры всячески сигналы подавали о том, что Богдан – это Коломойский.

А Коломойского не хотят видеть во власти. Его вообще нигде не хотят видеть, но во власти тем более. И тогда стоял вопрос о том, что либо Баканов, либо Богдан. Все-таки Зеленский назначил Богдана. Богдан сделал достаточно много, но, в конце концов, у него потерялся контакт с президентом, а это очень важно. Глава администрации должен быть как минимум приятен в общении с президентом.

Поэтому Богдан уходит, приходит Ермак. Ермака я знаю достаточно долго, он был помощником моего товарища Эльбруса Тедеева. У меня где-то одна восьмая осетинской крови, меня все время принимают в осетинскую диаспору, Эльбрус – чемпион мира по классической борьбе, осетин, и Ермак был у него помощником, ну, я точно не помню, но лет 10 не меньше я его видел рядом с Эльбрусом.

Я очень надеюсь, что с Ермаком будут какие-то продвижения в вопросах мира на Донбассе. Я знаю его настроения, знаю, что он хочет добиться результата, но единственный минус в том, что, насколько я знаю, у него не очень сильная команда и не очень многочисленная. Потому что, когда кто-то приходит во власть, какой бы ты ни был хороший, сильный, профессиональный, ты – это ты и твоя команда.

Валентин Филиппов: Ну, да. Я, извините, немножко не в тему, но недавно пошла эта волна…. Шарий забросил эту фотографию, как наш, ну, их украинский премьер сидит в массовке на каком-то детском шоу и зарабатывает деньги тем, что он торгует лицом и вовремя аплодирует. Может они все-таки какие-то кастинги проведут, по объявлению наберут, и будет команда?

Олег Царев: Ну, теперь ему надо будет, я имею в виду не премьер-министра, а Ермака, ему надо будет решать задачи Богдана. Все-таки вертикаль в достаточной степени построена, ему что-то надо будет делать с Пристайко, хоть он и пытается сейчас наладить отношения с Ермаком. Вы помните, что начиналось у них с конфликтов. Пристайко все время делал заявления не в кассу, не в том векторе, в котором хотел Ермак, и своими заявлениями срывал переговоры, которые проводил Ермак.

Валентин Филиппов: Там, вы говорите, команда нужна, но и контакт с силовиками нужен, чтоб иметь хоть какое-то влияние.

Олег Царев: Как бы ни говорили, Богдан, о том, что это человек Коломойского, у него был достаточно непростой характер, у Богдана, и это был обоюдоострый меч, как президенту, так и Коломойскому было с ним не просто. Его нельзя назвать послушным орудием в руках Коломойского, у них были конфликты. Тем не менее, это была возможность для Коломойского всегда обратиться, всегда получить ответ, всегда получить информацию.

Валентин Филиппов: Ну, вот Богдан занимался голосованиями в Верховной Раде. Их там держат за горло: «Скорее землю принимайте». А Богдана теперь нету. А кто справится с этой задачей? Может быть, землю и не продадут? Спасет нас бардак и бесхозяйственность?

Олег Царев: Дело в том что, а кто сказал, что землю надо голосовать быстро? Я был в Верховной Раде в Украине чуть меньше 20 лет, и поверьте, как мы только ни голосовали. Вот как бы мы ни голосовали, если мы проголосовали – значит это конституционно. Дело в том, что если голосование не противоречит конституции, оно может противоречить регламенту. Но депутаты ведь своими голосами принимают регламент – сами принимают, сами могут нарушить, поэтому здесь нет каких-то проблем.

Я помню, как мы голосовали, на трибуне был Владимир Олейник, нам надо было проголосовать закон, который очень не нравился оппозиции. Они набросали гигантское количество поправок, он часа 4 шел по поправкам, а потом говорит: «Ну, посмотрите, голосование не набирает и 80 голосов за каждую поправку. Давайте мы проголосуем их вместе». И все: «Давайте». И он ставит этот вопрос на голосование, Верховная Рада набирает по этому вопросу большинство голосов – 226, после чего он часа 4 зачитывает поправки: «Поправка № такая-то того-то того-то». После этого он зачитывает все эти поправки.

Представляете себе, если бы мы по каждому обсуждали и голосовали! А так всё голословицей принимается, и это конституционно. То же самое могли сделать и сейчас в «Слуге народа», тем более что голоса есть. Но дело в том, что об этом вы не найдете нигде… Ситуация не такая простая у Зеленского.

В общем-то, надо начать с поездки Зеленского в Польшу, где он сделал ряд заявлений. И поляки ему говорили о том, что самый верный курс, который нужен Соединенным Штатам Америки – это русофобия: «Давай делай как я, мы самые лучшие лоббисты, мы поможем по всем вопросом с Соединенными Штатами, вливайся в наши ряды и все будет отлично».

С этим настроением он приезжает в Киев и с этим настроением он встречается с Помпео, уверенный в том, что он подтвердит то, что ему сказали поляки.

И вот теперь слушайте: Помпео, если коротко, 5 тезисов ему озвучил. Первое: не торопитесь принимать рынок земли. Второе: когда вы не будете принимать рынок земли, вам МВФ не даст денег, и мы, Помпео, Трамп, ничего с этим сделать не сможем, потому что МВФ контролируют люди-демократы. Но не страшно, мы найдем, где вам найти денег.

Третье: прекратите делать то, что вы делаете с гривнами в рынке ОВГЗ, а вы знаете, что команда Сороса зарабатывает просто гигантские деньги на рынке облигаций внутреннего государственного займа.

Четвертое: но это, в общем-то, больше его личная тема, в бытность Помпео руководителем ЦРУ, он занимался ПЦУ – украинской церковью, которая вот эта искусственная, которую сейчас возглавляет Епифаний. Он попросил Зеленского уделить внимание ПЦУ. Ну, вы помните, что Помпео встречался с Епифанием, это его личная тема и это уже не было частью большой мировой политики, это как бывший ЦРУшник Помпео озвучил то, чем он раньше занимался.

И пятое – это договаривайтесь с Владимиром Владимировичем, прекращайте войну на Донбассе и договаривайтесь с Владимиром Владимировичем.

Вот 5 пунктов, которые озвучил Помпео. Это, безусловно, был шок. Первый пункт о том, что не надо торопиться с рынком земли, связан с тем, что основной бенефициар покупки, тот, кто пытается заработать основные деньги на продаже и покупке украинской земли – это Сорос, и республиканцам совсем не хочется, чтобы Сорос где-то заработал сотни миллиардов долларов.

Это космические деньги – украинский чернозем, он покупается за копейки, продается очень дорого. Он не будет продаваться, знаете, как торгуют там семечками на базаре, он будет продаваться через акции компаний. Украинская земля будет переоценена, будут выпущены акции, будут собраны деньги. И речь идет о сотнях миллиардов долларов. Коломойский считает, что о триллионах, и считает, что это он должен был зарабатывать, а не Сорос.

Но, тем не менее, Помпео сказал так. Да, и я еще бы назвал 5+ – он посоветовал Зеленскому не слишком копать по делу Небесной сотни. Потому что… ну, это понятно почему. Потому что, ну, во-первых, занималось этим ЦРУ и это фундамент, идеологический фундамент Майдана, развалится он – удержать украинскую власть будет очень сложно, и тот курс, который сейчас вот Украина проводит. Так что вот так.

И, представьте себе, какой был шок для Зеленского, рассчитывая услышать одно, услышать другое. С вопросами голосования всё отлажено, запущено. Соросовская команда, как недавно сказал Разумков, 40% из «Слуги народа», подпрыгивает, чтобы запустить рынок земли, премьер подпрыгивает, чтобы запустить рынок земли.

Больше того, уникальная ситуация, в общем-то, не секрет в том, что формируется дополнительный страховочный пул депутатов, которые должны будут голосовать за землю, в Верховной Раде, не из «Слуги народа», и этим депутатам выдают деньги, 200, 300 тысяч, полмиллиона долларов за голос, договариваются с депутатами, чтобы они голосовали. И это не власть платит эти деньги, это не Зеленский.

Валентин Филиппов: Слушайте, блин, вот можно было русский язык вторым государственным сделать, ну вот можно было. По полмиллиона раздал и всё. Ну, в конце концов, собрать эти деньги со всех, сделать фонд. Ну, блин… Ладно. Вспомнилось мне. Вы мне скажите, еще раз возвращаюсь, как у Ермака с силовиками, с Аваковым тем же? Вы говорите, Богдан не справлялся, потому что к силовикам доступа не имел, не находили они общего языка. Будет ли у Ермака с Аваковым тем же – нормальные…

Олег Царев: У Зеленского сейчас очень сложная ситуация. Вы посмотрите, по нашим замерам на сегодняшний момент рейтинг Зеленского 36%.

Валентин Филиппов: Ну, неплохо.

Олег Царев: Ну, как неплохо.

Валентин Филиппов: Ну, у наших президентов меньше бывало.

Олег Царев: В среднем падение рейтинга Зеленского – по 10% в месяц. Здесь очень серьезна динамика. А динамика эта – вниз падение. Если будет проголосован рынок земли, это еще минимум 15% падения. И тогда начнется неуправляемая ситуация. Почему неуправляемая ситуация? Дело в том, что … ну, вот давайте вспомним за Юлию Тимошенко.

Валентин Филиппов: Давайте.

Олег Царев: Новый год, она собирает своих региональных лидеров, к ней подходят её руководители и говорят о том, что после того, как она в два раза сократила финансирование партии, её активисты расходятся. Кандидаты в депутаты ищетт другие партии, актив, который занимается партийной работой, знаете, партийная работа, она достаточно непростая, ищет другие партии и надо что-то делать. Она после Нового года под влиянием этих разговоров начинает обзванивать олигархов. Она обзванивает Игоря Валерьевича, звонит Ринату, она звонит Виктору Пинчуку. Первой встречается она с Игорем Коломойским и разговор у них… так что… «Юля, мы с тобой всё время договариваемся, а потом…».

Валентин Филиппов: Да. Кидалово. Она не рассчиталась еще за прошлое дело, мне так кажется.

Олег Царев: «… давай как-то так договоримся, у обоих ситуация, да, не айс, давай договоримся, чтобы всё было хорошо, ну, будем двигаться, вместе». Они договорились о том, что они встретятся еще раз, договорятся о том, сколько будет квота депутатов Коломойского в БЮТе, Юля будет работать на, слышите, внеочередные парламентские выборы, она будет критиковать Зеленского, и самое главное – внеочередные президентские.

Валентин Филиппов: Это интересно, давно не было.

Олег Царев: Игорь Коломойский готов найти спонсоров под то, чтобы отфинансировать Юлию Владимировну и допускает её к телевидению. Отметьте момент – Игорь Коломойский договаривается с Юлией Тимошенко работать против Владимира Зеленского.

Валентин Филиппов: А чё, нормально.

Олег Царев: Ну, это не очень нормально. Он только недавно привел Зеленского к власти.

Валентин Филиппов: Ну, я знаю, но это Украина, это так бывает.

Олег Царев: Игорь Валерьич очень сильно недоволен и считает, что в случае перезагрузки власти он, Игорь Коломойский, получит больший кусок влияния и власти. И если Вы посмотрите украинские эфиры, Вы увидите, что Юля появилась на каналах «1+1», начала активно ругать Зеленского, и программа стартовала.

Но после встречи с Коломойским, отзвонился Виктор Пинчук, встретился с Юлей Владимировной, и без всяких условий допустил её на телеканал. Он не дал денег, он сказал: «Пожалуйста, все эфиры, всё, что вы хотите». Больше того, Виктор Пинчук сказал: «Мы поддерживаем отставку президента и внеочередные парламентские выборы». Он тоже хочет, он тоже считает, что в случае перезагрузки власти он получит больший кусок власти и всё такое.

И в этом парадокс, потому что Пинчук и команда Сороса сейчас, ну, получили незаслуженно большой кусок власти. Их – Министерство финансов, их – Национальный банк, их – правительство, их – генеральный прокурор…

Валентин Филиппов: Но это всё не работает почему-то.

Олег Царев: Всё работает, оно работает в нужном направлении.

Валентин Филиппов: И всё им мало. Слушайте, Олег Анатольевич…

Олег Царев: … и он считает, что он получит перезагрузку, и он получит это самое… Самым осторожным оказался Ринат Ахметов, который от встречи уклонился, но, тем не менее, обеспечил доступ Юле на свои телеканалы. И как бы его нельзя обвинить в том, что он как бы вступил в сговор, но, тем не менее, он находится и с этой командой тоже на всякий случай.

Валентин Филиппов: Понятно. Вы мне скажите главное. Это, конечно, очень прикольно, опять Юля всех собрала под себя, или наоборот, они там все на нее понадеялись… Закон о ЧВК же принимают. Когда уже они друг друга просто перестреляют, не пользуясь телевидением?

Олег Царев: Это следующая очередь. Все понимают, что в случае вот такой перезагрузки власти ситуация в Украине будет очень непростая и тот, кто будет владеть ЧВК, тот будет владеть джокером, он в любой момент может походить джокером, смахнуть фигуры шахматные со стола и зарядить сопернику в лоб. Поэтому ЧВК – это сейчас козырь и очень важно, кто будет им обладать. Но это мы отступаем от главной линии. Важно, что все сегодня… сегодня Зеленский остался один на один с проблемами.

Недавно была встреча за рубежом, о которой Зеленский знал, где собрались представители практически всех игроков политических, и все договаривались о том, как будут сбивать Зеленского. И шоком было для него то, что среди этих людей был представитель Валерия Хорошковского, в том числе. Про остальных он знал и догадывался, но Валерий Хорошковский тоже оказался в этой команде. Почему? Потому что, ну, он спонсировал выборы Зеленского, достаточно на хорошем уровне. Ему обещали то премьер-министра, то начальника СБУ, то отдать таможню, и ничего не выполнили из своих обещаний.

В этом смысле Зеленский поступил не очень умно, вот на этом этапе своей политической карьеры ему надо было выполнять свои обещания до тех пор, пока он выстроит свою вертикаль власти. Сегодня своим поведением он настроил всех против себя.

Что касается Авакова и Коломойского. Ну, у Авакова и Коломойского неприкрытая такая, открытая объявленная война с командой Сороса. Их обоих пытаются сбить, разными способами, их обоих соросовские СМИ уничтожают. У Коломойского, как Вы знаете, идет уголовный процесс в Соединенных Штатах, пытаются сделать из него мафиози, присоединились коммерческие суды к тем, которые проходят в Лондоне, и еще начались в Израиле. Фактически ему некуда сейчас ехать, кроме как в Украину, и в Украине он становится врагом президента.

Что касается Авакова. Аваков, поскольку он в команде с Коломойским, по нему точно также работают, здесь дело убийства Шеремета, это, в общем-то, тот процесс, на котором хотят сбить Авакова. Аваков великолепно знал всю кухню и великолепно знал, почему убили Шеремета и кто убил, роль СБУ была понятна, она была понятна даже здесь, находясь в России, а тем, кто находится в гуще событий в Украине, это было понятно, ну, как дважды два.

Валентин Филиппов: Ну вот объясните, вот мне непонятно. Я не понимаю зачем убивать Шеремета, кому он нафиг нужен? Ну, я там еще допускаю, там, Бузину убили, потому что больные на голову нацики, да?, ну, вот он там оскорбил их нацию, явище планетарного масштаба. Кому нужен этот Шеремет? Вот как и Гонгадзе, собственно. Кому нафиг нужен этот Шеремет? Взять его, взрывать, бомбу подкладывать…

Олег Царев: Вот ты сейчас задаешь самый простой вопрос, который первый приходит в голову. Почему его не задают на Украине? Почему никто не спрашивает: вот этим отморозкам, которые работали под крышей СБУ, зачем им надо было убивать Шеремета?

Валентин Филиппов: Зачем?

Олег Царев: Ведь нет ни одной версии.

Валентин Филиппов: Так и не может быть. Вообще, это человек, которого нет. Ну, Шеремет, это такая распространенная фамилия, даже журналистов с фамилией Шеремет, вот выше крыши, их огромное количество.

Олег Царев: Но, тем не менее, его убили. Да? И обсуждают, кто давал команды, как закладывали взрывчатку, как между собой разговаривали, но никто не пытается, не может ответить на вопрос: «А зачем убили журналиста?». И мне так кажется, что вряд ли будут отвечать, потому что ответ может оказаться очень неудобным, для всей Украины.

Валентин Филиппов: Просто так.

Олег Царев: Я настаиваю на том, что эта версия, подчеркну, что это версия, является на сто процентов правдивой. Я могу просто рассказать о том, что… у меня есть товарищи, которые считают ее единственной и правильной, и которая владеет и фамилиями, и, ну, подробным как, каким образом она осуществлялась…

Валентин Филиппов: Ну, и…

Олег Царев: Мы все знаем о центральной роли СБУ в этой истории.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Больше того, я хочу сказать, что громадное количество преступлений совершалось под контролем СБУ. Вот, например, я читал стенограмму вот этих киллеров, которые убивали Вороненкова, эта стенограмма была получена СБУ. То есть, их прослушивали задолго до того, как они совершили преступление, и контролировали этот процесс. Я не могу сказать, что управляли, но точно об этом знали и легко могли предотвратить. Это точно.

Что касается Шеремета, то была такая версия. Если Вы пороетесь в автобиографии Шеремета, Вы обнаружите, что это друг и товарищ одного из известных российских политиков. Он работал с Немцовым, и когда был убит Немцов, окружение Немцова, поскольку след явно указывал на Украину, там девушка была, там еще было несколько нюансов, попросили Шеремета провести расследование. И это расследование Шеремета… он начал приходить к тому, что за убийством Немцова стояли украинские спецслужбы. В результате он погиб.

Я не знаю, это верная версия или нет. Но на протяжении последнего полугода те люди, которые… ведь я эту версию озвучил сразу после убийства Шеремета…

Валентин Филиппов: Ну, мне этого никогда не понять. Я так понимаю, что там вот этой политикой занимаются просто люди сумасшедшие. Они так всерьез подходят к этому всему.

Олег Царев: … которые стояли за исполнением, их всё меньше и меньше остается в живых. Я очень надеюсь, что все-таки кто-нибудь ответит на этот вопрос, в рамках расследования. Но если расследование захлебнется, это, конечно же, ударит по Авакову.

Вообще, если рассматривать ситуацию по Украине, независимо от того будет проголосован рынок земли, не будет проголосован рынок земли, рейтинг Зеленского падает, квота из его «кварталовцев» в Верховной Раде Украины очень маленькая, там меньше трети из «Слуги народа» «95 квартала», а подавляющая часть – это люди Ильи Павлюка, который лишь отчасти… Вы знаете, он занимался таможней и схемами на таможне, поэтому у него был кэш, которым он смог профинансировать «Слугу народа» и поэтому в благодарность получил возможность провести много депутатов… и лишь отчасти можно сказать, что это депутаты «Квартала».

То есть, фактически Зеленский остается, ну… Разумков, Ермак, команда «95 квартала» малочисленная. Генеральный прокурор не его, правительство не его, причем, поменять соросовских вот этих товарищей чрезвычайно сложно, у него голосов нет.

Олигархи сейчас просчитывают эту ситуацию. Посмотрите, как обвалился рейтинг «Слуги народа». Да? Мы только что об этом говорили. Но ведь рейтинг ни ОПЗЖ, ни всех других партий не вырос. То есть, у нас около 50% голосов не определились.

Валентин Филиппов: Нет, ну вы понимаете, падает рейтинг президента, уже которого по счету президента, шестого, да?, он падает. Я так думаю, что все-таки падает рейтинг Украины, люди начинают понимать, что, ну, это какой-то шахер-махер…

Олег Царев: Я знаю, как думают основные политические игроки. Они считают, что падает рейтинг Зеленского и, значит их политические проекты возьмут эти голоса. Причем это далеко не факт. Смотрите, всё же движется по маятнику. Если голосовали за артиста, да?.. чтобы не обижать никого словом «клоун»…

Валентин Филиппов: Хорошее слово, я выбрал бы клоуном быть.

Олег Царев: … прошлый раз голосовали за нациста, теперь проголосовали за клоуна. И за клоуна уже второй раз голосовать не будут.

Валентин Филиппов: Может, мы дельфинов начнем выбирать, понимаете, дельфинов.

Олег Царев: Я думаю, что в этот раз маятник качнется в сторону профессионалов, но не тех, которые сейчас представлены в ОПЗЖ. Ну, в общем-то, ситуация, если мы будем смотреть, ситуация для Зеленского очень непростая, и что у нас будет… падение рейтинга в любом случае будет. И когда он достигнет процентов 15, его рейтинг, то есть должно упасть еще, ну, получается еще два-три месяца, ситуация начнет выходить у него из-под контроля. Чем это обернется для Украины непонятно. Виктор Пинчук свои активы продает уже сейчас.

Валентин Филиппов: Ну, на этой оптимистической ноте я хочу сказать спасибо, высказать свое пожелание, чтобы все-таки уже Украину демонтировали. Ну, потому что проклятое место, мне так кажется. Вот вы говорите, за профессионала проголосуют…. а может за Путина проголосуют.

До свидания.

Олег Царев: Хорошо. До свидания.