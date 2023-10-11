Даже победа над ХАМАС уже не поможет Израилю – эксперт

Военная операция Израиля в Палестине продемонстрировала разницу в подходах к военной операции на Украине, в отличие от арабов, никто украинцев «человеческими животными» не считает. И не выкашивает мирное население бомбардировками, точечно нанося удары по военным объектам.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль никогда не церемонился, называя вещи своими именами. Акты возмездия – это как раз израильской почерк. Я всегда говорю, что не надо воспринимать действия России на Украине, как месть, как акты возмездия. Мы действуем по своему плану, и если мы уничтожаем какой-то объект – значит он должен быть уничтожен, а не в ответ на что-то там. Израиль всегда очень жёстко реагирует, он хочет показать силу, это его излюбленный метод. Но этот метод себя уже изжил. Нельзя уничтожить 2,5 миллионный город, который мы привычно называем сектором Газа. Нет таких возможностей у Израиля, сколько бы там они ни стреляли и ни старались – всё равно сектор Газа будет жить. Потому что там люди хотят жить, хотят, чтобы он развивался. Понятно, что не всё у них получается, но, грубо говоря, просто разобраться с ними не получится», – отметил депутат.

По его оценке, Израиль вне сяких сомнений задавит вооруженное нападение. Но говорить с арабским миром лишь с позиции силы у него не получится – надо договариваться.

«Я нисколько не сомневаюсь, что Израиль отобьётся, что это всё бесполезно, это всё временная мера, и нужно договариваться, нужно искать компромисс. Не хотите разговаривать с ХАМАС? Разговаривайте с ФАТХ. Этот мир, когда можно было заставить кого-то что-то делать, безвозвратно уходит. Но арабский мир всё равно больше, чем Израиль. Может быть, он менее организован в чём-то, менее искушённый в военном искусстве. Но убрать эту проблему, которая есть у Израиля с безопасностью, военным путём – уже не получится… надо договариваться», – заключил Новичков.