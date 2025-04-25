Даже Портников советует Зеленскому закрыть глаза на Крым ради спасения страны
Президент США давит на Украину, принуждая ее уступить территории, чтобы таким образом пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину и получить выгоду в будущем противостоянии США и Китая.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп желает, чтобы прекратился огонь на российско-украинском фронте, чтобы появилась возможность отмены санкций против России, началось некое экономическое сотрудничество, которое поможет Соединенным Штатам занимать более жесткую позицию в отношениях с Китайской Народной Республикой. Но возникает вопрос, зачем это Путину.
Вот вы говорили о том, что сейчас на Украину давят с разных сторон Соединенные Штаты, даже некоторые европейские партнеры говорят о том, что, как говорит президент Анджей Дуда, должны выйти обе стороны недовольными из-за стола переговоров. Это так Трамп, кстати, говорил, потому что Дуда, как человек близкий к этому лагерю, просто пытается это цитировать», – сказал русофоб.
По его словам, со стороны Дуды был «ремейк, это не собственное мнение».
«Но возникает вопрос – мы понимаем, почему мы должны выходить недовольными. Потому что, если мы не можем вернуть нашу территорию, физически на данный момент, но можем сохранить суверенитет, европейскую перспективу, возможность развития страны, сохранение украинского народа.
А можем быть недовольными тем, что наши территориальные стремления оказались, я бы сказал, отрицаемыми самим ходом войны, самой жизнью. Что, кстати, можно было понять даже не с 2022-го, а с 2014-го года. Что сил для того, чтобы отвоевать все именно силовым путем, военным путем, может не хватить», – заявил Портников.
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