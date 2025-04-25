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Президент США давит на Украину, принуждая ее уступить территории, чтобы таким образом пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину и получить выгоду в будущем противостоянии США и Китая.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп желает, чтобы прекратился огонь на российско-украинском фронте, чтобы появилась возможность отмены санкций против России, началось некое экономическое сотрудничество, которое поможет Соединенным Штатам занимать более жесткую позицию в отношениях с Китайской Народной Республикой. Но возникает вопрос, зачем это Путину.

Вот вы говорили о том, что сейчас на Украину давят с разных сторон Соединенные Штаты, даже некоторые европейские партнеры говорят о том, что, как говорит президент Анджей Дуда, должны выйти обе стороны недовольными из-за стола переговоров. Это так Трамп, кстати, говорил, потому что Дуда, как человек близкий к этому лагерю, просто пытается это цитировать», – сказал русофоб.

По его словам, со стороны Дуды был «ремейк, это не собственное мнение».