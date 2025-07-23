Даже после обвинений в предательстве Белград продолжал помогать ВСУ со снарядами

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Сербия одобрила транзит через свою территорию почти 1000 артиллерийских снарядов из Боснии от имени чешской компании, которой было поручено обеспечивать снабжение украинской армии боеприпасами.

Об этом пишет портал Balkan Insight, который принадлежит Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

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Журналисты получили документы, согласно которым, 12 июня МВД Сербии одобрило транзит 132 поддонов с товарами из Боснии и Герцеговины. Поддоны должны были быть загружены 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, в общей сложности 960 штук. Планировалось, что грузовики должны были направиться на север и въехать в Венгрию через пограничный переход Хоргос.

Поставка заказана чешской компанией Omnipol, выбранных Чехией для поставок снарядов ВСУ

«Теперь BIRN может раскрыть, что Сербия также позволяет транзит через свою территорию боеприпасов, произведенных в других местах, в государства и компании, которые, как известно, снабжают украинскую армию, что еще больше подрывает заявления Вучича о неразрывной связи с Москвой в период беспрецедентных протестов против его 13-летнего правления. Транзит представляет собой лишь одно небольшое звено в разветвленной цепочке поставок на Украину артиллерийских снарядов и пуль, в данном случае — от завода в Боснии, в котором контрольный пакет акций принадлежит государству, и партнера, представляющего влиятельное американское меньшинство, до базирующейся в Праге фирмы, находящейся на передовой чешской инициативы по поддержке обороны Украины», – говорится в статье.

Примечательно, что этот случай имел место уже после известного заявления СВР, обвинившего Белград в поставках оружия на Украину.