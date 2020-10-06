Даже после поражения на выборах режим Джукановича продолжает преследовать верующих

06.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Только в одной черногорской Плевле за участие в протестных литиях (молебнах и крестных ходах) карательная система страны продолжает ломать жизни около пяти десяткам человек.

Об этом сообщает портал in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего, по данным информационного ресурса, за участие в протестных литиях СПЦ против дискриминационного закона «О свободе вероисповедания» в Черногории тысячи людей были оштрафованы, арестованы и подверглись жестокому обращению. И после поражения правящей Демократической партии социалистов ситуация на местах изменилась мало.

Так в Плевле на допрос сегодня был вызван местный житель Андрия Станич по-поводу церковного шествия произошедшего 21 июня. В беседе с журналистами он рассказал, что правоохранительная система Черногории обрушилась на него и на его семью.

«Что я могу вам сказать, после десяти лет трудового стажа я потерял работу. Моему отцу тяжело со всем этим…. Они также начали преследовать моего брата… Есть ли кто в Черногории, кто мог бы нас защитить? “, – пожаловался журналистам житель Плевли.

На примере этой истории можно прогнозировать, что даже после появления нового правительства Черногории, пообещавшего отменить дискримнационный антиправославный закон, старая элита будет стараться всем правдами и неправдами проводить прежнюю политику.