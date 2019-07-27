Даже после распродажи чернозёмов Украина не рассчитается по долгам

27.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина набрала кредитов, а денег для возвращения долгов нет. Нужно договариваться об отсрочке и начинать продажу чернозёмов, чтоб хоть как-то рассчитаться. Но даже украинской земли на это не хватит.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, это первое, что они сделают, потому что под те долги, которые набрали предшественники, в этот раз был полный беспредел… Я говорю по долгам, что в ходе избирательной кампании – первой и второй сделало правительство.

Они будут вынуждены идти на реструктуризацию на очень невыгодных условиях. Очевидно, что одно из жестких условий МВФ будет открытие рынка земли. Это неизбежно.

Более того, после открытия рынка земли мы не сможем все равно отдать долги. Рассчитываться с МВФ должен один субъект, а бенефициаром открытия рынка земли – другие субъекты. От того, что появятся деньги, это не значит, что деньги появятся на отдачу долгов», – заявил Джангиров.