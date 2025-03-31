Даже после войны Украина не привлечет серьезных инвесторов

Украина не сможет привлечь на свою территорию крупных серьезных инвесторов.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, именно Украина пытается заманивать инвесторов чем угодно.

«Я глубоко не уверен о том, что сюда зайдут прямо сейчас те же французские инвесторы на добычу полезных ископаемых. Украина для большинства европейских стран – это черная дыра, все туда попадает, а там ничего не видно, что происходит. И это не только связано с войной. В 2006 или 2007 году, мне депутат бундестага об этом говорил. Он сравнивал, говорит: «Вот вы видите Афганистан. Вы представляете, что там творится в Афганистане?». Я говорю: «Даже в страшном сне не представить». «А вот Украина для европейских стран приблизительно так же выглядит, как для вас Афганистан. Вы должны это понять и принять».

Понимаете, то есть тут страшная коррупция, все, что в Украине происходит, – отсутствие работающих законов, попрание любых законов, Конституции, рейдерство, отжимание бизнеса и все остальное, – это же не только закрытая информация у нас, на территории Украины. Об этом знают в Европе, в Америке. Я думаю, об этом знает Южная Корея. Соответственно, об этом все знают… приходя на территорию, где правят бандиты, нельзя прийти и править с интеллигентным лицом. Ты тоже, условно, живешь по условиям существующего государства», – заявил Попенко.