Даже при Байдене США не станут мешать российской армии дойти до Киева – Прилепин

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Все надежды украинских властей на то, что новое руководство США будет во всём помогать Украине, закончатся под Киевом в результате «ответки», которую получат ВСУ в случае полномасштабного наступления на ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель, лидер партии «За Правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Украины Россия прочертила четкую красную линию, которую Америка не будет нарушать, она не будет воевать с Россией из-за Украины.

Более того, я рискну предположить, что люди, которые там пришли ко власти, с лицами голливудских артистов, они в яве отдают себе отчет в том, что если замечательная украинская власть пойдет в наступление, то будет ответка, и закончится она очень далеко, закончится она в районе Киева.

И ничего, и даже после этого ничего не произойдет. Ничего не произойдет, никогда эти люди не вступят в войну с Россией. Никто не будет вас спасать.

Поэтому, когда на Украине сегодня пытаются расчесать своё чувство надежды, ну не расчёсывайте вы, потому что будет болеть», – заявил Прилепин.