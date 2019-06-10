10.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Даже признание Крыма российским не вернет Украине Донбасс

Сегодня есть вероятность того, что вслед за паспортизацией населения ЛНР и ДНР, Россия включит эти территории в свой состав.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей ситуации мы имеем исключительно вариант развития эскалации событий. Заявлением о выдаче паспортов Кремль на самом деле готовит почву для дальнейшего эскалационного сценария. Я бы не исключал даже вариант аннексии. Я бы не говорил сейчас о сроках, потому что стратегия Кремля состоит в капитуляционном варианте со стороны Киева, возвращении всей Украины в виде федерации в орбиту собственных геополитических интересов.

Но нужно четко понимать: сейчас очень часто можно услышать от наших гибридных партнеров, что откажитесь от Крыма – и Донбасс к вам вернется через 15 минут. Не нужно иметь розовых очков в этом варианте. При таком варианте Кремль никогда не согласится на реинтеграцию этих территорий в состав Украины на условиях Киева, а не на своих условиях», – заявил Копчак.

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