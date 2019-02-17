17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Многочисленные скандалы, сопровождающие пребывание на посту министра здравоохранения Украины американки Ульяны Супрун, – результат спецоперации России.

Об этом в студии телеканала «112» заявил депутат Александр Горган. Так политик прокомментировал обвинения в резком росте цен на лекарства и сообщения о негативном опыте применения вакцин, введения которых лоббировало ведомство Супрун.

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«Вы знаете, когда Супрун в министерстве охраны здоровья инициировала проведение тендеров через международные организации, и цена, к примеру, за таблетку «Линезелида» стала вместо 3 долларов – 30 центов, в Российской Федерации тоже продавали до этого по 3 доллара. Мы видим спланированную скоординированную операцию фармакологической мафии и спецслужб России, которые подключили все свои информационные возможности», – сказал Горган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналогично Россия виновата и в скандалах вокруг лоббируемых Супрун вакцин, заявил политик.

«Работники университета Джорджа Вашингтона выяснили, что всю кампанию по дискредитации этой вакцины проводили с фабрики троллей в Санкт-Петербурге. Поэтому мы видим симбиоз интересов фармацевтической мафии и кремлевских сил на Украине» – заявил Горган.