В случае ракетной или дроновой атаки на Польшу, там начнётся энергетический блэкаут, паника и хаос.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я постоянно на связи с европейскими аналитическими центрами. Они в шоке были еще в конце прошлого года от реалистичности сценариев ракетных ударов по Польше.

Смоделированный сценарий показал, что хаос в Польше будет существенно больше, чем на Украине. Польша не готова. И соответственно, для них максимально нужно сейчас, чтобы война не пошла дальше Украины. Но для того, чтобы она не пошла дальше Украины, нужно усиливать украинскую армию», – сказал Длигач.