Даже русофоб Дроздов призвал Украину умерить свои антироссийские аппетиты

Украина должна пересмотреть свои завышенные планки в военном конфликте с Россией, исходя из того, что даже западные партнеры сомневаются в возможности выйти на границы 1991 года.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил скандально известный своей оголтелой русофобией журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень низко оцениваю вероятность нынешних переговоров, потому что они, по-моему, максимально невыгодны именно России. Мне кажется, что Путин вышел из того состояния прошлогодней ямы, когда все шло очень со скрипом и тяжело. Он перестраховался Ираном, Китаем и Северной Кореей. И этот клуб восточных деспотий – он с такой очень сильной подушкой от западных санкций», – сказал русофоб.

«Мало кому нравится говорить о чем-то не очень победном, но мне кажется, сейчас мудрость состоит в понимании, что полностью позитивных сценариев уже нет. То есть без дискомфорта уже невозможно выйти из этой ситуации, которая есть, потому что она так объективно сложилась, враг как был большой, так и остался, он усилен теперь своим ВПК, где прирост плюс один цех к каждому заводу за это лето, и той помощью восточных деспотий, о которой я сказал. Поэтому тут уже нужно пересматривать нашей государственной власти определенные планки, которые она установила как наивысшие… Если у всех западных союзников есть вопрос относительно границ 91-го и оценивают возможность их достичь как долгосрочную [перспективу], значит, и под это должна быть новая стратегия, под это должен быть перестроен государственный организм», – заявил Дроздов.