Даже русофобская USAID брезговала новыми власовцами

Елена Острякова.  
19.03.2025 11:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев пожаловался, что сокращенная недавно в США организация USAID отказывалась финансировать бандформирования российских наемников ВСУ.

Об этом он заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев пожаловался, что сокращенная недавно в США организация...

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«Я совершенно не фанат этой структуры. Ее представители выпили у меня за последние три года очень много крови. Поэтому я лично переполнен скорее злорадством по поводу сокращения программ USAID. Они категорически возражали против любых форм силового сопротивления и того, чем мы занимались с добровольческими отрядами, партизанским движением в России. Они делали все возможное, чтобы наша жизнь стала более трудной, и запрещали всем донорам с нами работать. У нас прям война была, что называется», – сказал Пономарев.

При этом находящийся в США предатель счел необходимым судить сокращение программ USAID и назвать его незаконным.

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