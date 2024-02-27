«Даже слышать не хочу» – американский генерал гонит на войну два миллиона украинских мужчин и женщин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины есть мобилизационный ресурс в два миллиона человек, среди которых пригодные к службе мужчины и женщины. В том числе, речь идет о тех, кто покинул страну и эмигрировал в страны Европы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украина должна улучшить свою кадровую систему. Идет речь о наличии достаточного количества войск. Ведь, когда я слышу, что не хватает войск, что у командиров заканчиваются люди, то для меня это невероятно, потому что я знаю, что есть порядка двух миллионов украинских женщин и мужчин призывного возраста, которые пригодны к воинской службе. Они должны быть в состоянии заполнить все ряды тех подразделений, которые нужны сейчас украинским вооруженным силам. Десятки тысяч этих людей призывного возраста находятся сейчас в Германии, Польше, Румынии – тут, в странах Балтии: ведь я сейчас нахожусь в Литве, – а также такие люди есть на Украине. И это провал не армии, это неспособность правительства и Верховной рады изменить законы и исправить систему», – распоряжался Ходжес.