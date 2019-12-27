Даже сниженные объемы транзита через Украину не нужны «Газпрому»

27.12.2019, Киев, Игорь Петров

Даже сниженные объемы транзита, озвученные в анонсированных параметрах нового контракта с Украиной, могут оказаться слишком большой уступкой Киеву – «Газпрому» попросту нет нужды качать столько топлива через территорию «незалежной».

Об этом в беседе на канале «112 Украина» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнем с того что «Газпрому» не нужно даже 40 миллиардов кубических метров», – сказал эксперт, отметив, что объем в 35 млрд кубометров – «это уже ближе к реальности».

«Газпрому» нет смысла через украинский маршрут создавать конкуренцию своим обходным потокам. Разговоры о том, что то он как то там будет возвращаться реверсом… Этот газ можно поставлять через «Северный поток-2», не оплачивая услуги украинской ГТС. Когда он проходит через Украину, и «Газпром» платит ставку транзита, потом попадает в Словакию, и через другую трубу попадает в Украину. Получается, что «Газпром» получает свои деньги в Словакии за этот газ, но он платит еще и за транзит по территории Украины «Нефтегазу». Получается такой вот немного диковатый бизнес.

В следующем году «Газпрому» точно нужно будет порядка шестидесяти пяти миллиардов, потом – меньше. Другое дело, что они пошли на определенные уступки, зафиксировав 40 миллиардов кубов.

У «Газпрома» не будет роста потребления газа в России в следующие годы. Более того, следующий год может быть очень критическим, очень неприятным. Во-первых, сейчас уже упали цены на газ очень существенно, потому что украинский транзит был сохранен. В ПГХ – рекордные объемы закачанного газа. Зима очень мягкая на территории Украины и Евросоюза. СПГ пойдет мощными темпами. В том числе, «Новатэк» российский создал конкуренцию уже трубопроводному газу «Газпрома» на европейском рынке.

Совокупность этих факторов подталкивает меня к следующему заключению – «Газпрому» не удастся повторить даже объемы поставок текущего года… Скорее всего, 2020 год будет неким антирекордом – и по объему и, возможно, по ценам. Цены, скорее всего, на европейском рынке будут в худшую сторону для продавца и поставщика отличаться даже от цен текущего года», – сказал Марунич.