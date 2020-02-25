25.02.2020,  Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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«Даже союзные церкви подвели патриарха Кирилла»


На созванном в Аммане форуме православных церквей, где будет обсуждаться ситуация на Украине, из 14 приглашенных первоиерархов будут присутствовать лишь трое.

О этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В столице Иордании 25–26 февраля пройдет встреча представителей православных церквей. Ее инициатором в ноябре 2019 года выступил Иерусалимский патриарх Феофил III. Но из 14 приглашенных первоиерархов в Аммане будут всего трое: Иерусалимский, Московский и Сербский патриархи. Даже ближайшие союзники РПЦ в церковном мире сильно подвели патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – отмечается в публикации.

Указывается, что от участия в каком-либо виде воздержались Константинопольский патриархат, Александрийская, Элладская, Грузинская, Болгарская, Кипрская, Албанская, а также неожиданно Антиохийская, хотя еще 30 декабря ее патриарх Иоанн X заявлял о готовности способствовать укреплению православного единства и собирался приехать в Иорданию.

«Свой отказ сирийские синодалы обосновали «стремлением избежать углубления разногласий между братьями». Ровно с такой же формулировкой от поездки в Амман отказались и Грузинская, Албанская, Болгарская церкви. Под вопросом остается приезд главы церкви Чешских земель и Словакии. Ее Синод еще в конце декабря 2019 года утвердил свое участие, однако пока состав делегации не оглашен. Предстоятели Польской и Румынской православных церквей сами в Иорданию не поедут, но пришлют своих представителей», – пишет газета.

В то же время в Московском патриархате утверждают, что «встреча в Аммане станет одним из этапов предотвращения раскола», возникшего из-за того, что Константинопольский патриархат в конце 2018 года создал Православную церковь Украины (ПЦУ), которую в 2019 году признали Александрийская и Элладская церкви, из-за чего РПЦ прервала евхаристическое общение – с Вселенским патриархатом полностью, с Александрией и Элладой частично – и начала активно убеждать другие церкви не признавать ПЦУ.

«Однако у большинства православных церквей по этому поводу нет четкой позиции. Часть из них признали право Константинопольского патриарха Варфоломея даровать автокефалию, а часть (и таких меньшинство) уверены, что Константинопольская церковь не должна была создавать ПЦУ, так как это нарушило церковную солидарность. Примечательно, что как раз те, кто утверждал последнее, в Амман все же решили не ехать», – обращает внимание издание.

Также «НГ» пишет о двусмысленной формулировке, которую 21 февраля на заседании Синода принял Иерусалимский патриархат: «Принято решение о созыве братского собрания православных церквей в Иордании с целью развития диалога и примирения во имя единства Церкви с уважением привилегий Вселенского патриархата».

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