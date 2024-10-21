«Даже стоял на учёте» – украинский депутат хвастается, что был нацистом с молодости

Изгнанный из «Слуги народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко был украинским националистом и русофобом с ранней молодости.

Об этом он рассказал в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я комсомольцем не был, и по идеологическим соображениям туда не вступал. Я был в «Народном рухе Украины», в подполье, в 80-е годы.

И КГБ постоянно ко мне домой приходил, к моим родителям, и мать мне говорила: «Где ж ты взялся, такой самостийный, что ж ты жить нам спокойно не даешь». Уже в таких юные годы к нам постоянно КГБ приходил. На учёт меня ставили, держали», – сказал Шевченко.