«Даже стоял на учёте» – украинский депутат хвастается, что был нацистом с молодости
Изгнанный из «Слуги народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко был украинским националистом и русофобом с ранней молодости.
Об этом он рассказал в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я комсомольцем не был, и по идеологическим соображениям туда не вступал. Я был в «Народном рухе Украины», в подполье, в 80-е годы.
И КГБ постоянно ко мне домой приходил, к моим родителям, и мать мне говорила: «Где ж ты взялся, такой самостийный, что ж ты жить нам спокойно не даешь». Уже в таких юные годы к нам постоянно КГБ приходил. На учёт меня ставили, держали», – сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что сохраняет такую же оппозиционную позицию к власти и сейчас.
«Поэтому никогда не аплодировал я никакому Зеленскому. Потому что я не могу аплодировать какому-то нелогичному изречению, пафосу, который за собой ничего несет», – добавил бывший «слуга народа».
Спасибо!
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