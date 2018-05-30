30.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Даже тимошенковцы объявили «воскрешение» Бабченко полным фуфлом

Представленная властями как «блестящая» спецоперация СБУ по инсценировке убийства беглого пропагандиста Аркадия Бабченко спровоцирует еще большее недоверие Запада к Украине.

Об этом в студии телеканала Newsone заявил нардеп-тимошенковец Сергей Власенко, который выразил несогласие с представителями Блока Порошенко, потребовавшими извиниться за вчерашние слова о неэффективности работы украинских силовиков.

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«Коллега из БПП сказал, что кто-то должен перед кем-то извиняться, но скажите, пожалуйста, коллеги, у нас что – расследовано убийство Шеремета? У нас расследованы убийства на Майдане?

Я вспоминаю, что у нас с подобным пафосом была пресс-конференция о якобы покушении на нардепа Алексея Гончаренко год назад. И тоже все говорили, что это инсценировка. Где последствия? Где результаты? Где дела, переданные в суд? Где анализ этих материалов и где их оценка в суде?

Я, честно говоря, не знаю. Или это блестящая операция наших спецслужб или это очередная оперетта. У меня на сегодняшний день нет ответа на этот вопрос. Нам надо подождать, посмотреть.

У нас так не раз было, чтобы громко арестовывали людей. Вот говорят, что он коррупционер, а потом через год дело закрывается, и они пропадают. Главное, чтобы не было так. Я за то, чтобы наши правоохранительные органы работали профессионально», – заявил Власенко.

Он добавил, что глава МИД Украины Павел Климкин оказался в дурацкой ситуации после того, как накануне на Совбезе ООН озвучивал обвинения в адрес России.

«На него будут смотреть и говорить: «Парень, а ты вообще правду говоришь? Может, это ваши очередные спецоперации?», – отметил Климкин.