27.08.2018, Ровно, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Политика, Украина

Даже Тягнибок констатировал провал киевской дипломатии: Украина больше никому не интересна



Украина оказалась не интересна западным странам из-за некомпетентности собственных дипломатов.

Таким мнением в эфире телеканала «Ритм» поделился одиозный украинский националист, глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка ведет свою политику. Само собой, что политика Америки и Великобритании рассчитана на защиту своих национальных интересов, но наша дипломатия должна работать таким образом, чтобы эти интересы совпали. Наши же, к большому сожалению, своим лавированием, неудачной и провальной политикой привели к тому, что на сегодняшний день Украина не стоит первым номером в повестке дня для многих стран. Обратите внимание, что судьбу Украины очень часто решают без её участия», – отметил националист.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел речь посла Украины в США Валерия Чалого, который ясно дал понять, что быть лакеем США – большая «незалежность», чем сотрудничать с Российской Федерацией.

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