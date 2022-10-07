Даже тягнибоковцы осознали: Украине не светит НАТО и экономическое процветание

Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать на то, что ее примут в НАТО, как и на то, что ее ждет экономический прорыв. Также утопическими выглядят мечты о развале России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Александр Мирный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Мирного, экономика государства разрушена, а возможность ее восстановления непонятна.

«Президент говорил, что наша победа будет, когда мы выйдем на рубежи 23 февраля. Сейчас ситуация изменилась и наша победа будет, когда мы заберем все, что было по состоянию на 91-й год, а наиболее горячие головы говорят, что наша победа будет тогда, когда развалится Россия. Я почему говорю «наиболее горячие головы», потому что люди должны понять масштаб этих мечтаний. Для того, чтобы развалилась Россия, нужно сделать и нам, и всему цивилизованному миру. И не факт, что весь цивилизованный мир захочет там напрячься», – сказал националист. «Мы должны трезво подходить ко всему тому, что происходит вокруг нас, и с нами в том числе, потому что мы тоже трансформируемся. Когда рассказывают, что как только мы победим, нас возьмут в НАТО… не возьмут нас в НАТО, пока мы не победим коррупцию, пока мы не отстроим ту страну, которая как Швеция, как Финляндия, которая идет по ускоренной процедуре… И мы не будем лучшей экономикой Европы в ближайшие времена, об этом тоже нужно забыть. Потому что на сегодняшний день лучшие мозги Украины уехали, у нас порядка пяти миллионов людей возраста, лучшего, самого продуктивного, тоже выехали из Украины. У нас экономика разрушена – каким образом мы будем отстраивать – непонятно», – заявил Мирный.