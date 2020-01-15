Даже у олигарха Порошенко шокированы зарплатами чиновников Зеленского

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине обещанный конец эпохи бедности наступил только для узкого круга приближенных к власти лиц, в то время как остальная страна продолжает нищать.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это утро доброе, но не для всех. Дело в том, что мы наконец-то узнали, каким станет тот конец эпохи бедности, который нам всем обещали. Он таки пришёл, но не для граждан Украины, а для министров, руководителей государственных предприятий.

Посмотрите, что случилось накануне Нового года. Сотни тысяч гривен премий себе начислили министры в Кабмине, сотни тысяч премий зарплаты членов наблюдательных советов, это в месяц», – возмутился Гончаренко.

Также, по его мнению, новая украинская власть не только не выполняет данных обещаний, но и выжимает из народа последние деньги, чтобы повысить себе зарплаты.

«Появился новый член наблюдательного совета Сергей Лещенко, так он у нас был антикоррупционером. Где-то в последние полгода перестал «бороться» с коррупцией, исчез, а теперь появился на должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» с зарплатой 588 тысяч гривен в месяц! Каждый день, включая субботу и воскресенье, по двадцать тысяч!

Руководитель «Укрпочты» – два миллиона гривен в месяц. Миллион долларов в год! Как на это, интересно, смотрят почтальоны, которые действительно работают и создают ту «Укрпочту», которая есть, за копейки?

У власти нет денег дать нормальное денежное обеспечение военнослужащим, заморозили. У власти нет денег на обещания, которые были – учителям четыре тысячи долларов, где они? Заморозили учителям.

Власть говорила, что люди старшего возраста, за 70 лет, не будут платить тарифы. Этого нет. Власть ратифицирует получателей субсидий, чтобы порезать их и забрать деньги.

На что все эти деньги должны пойти? Теперь мы знаем ответ – на зарплаты власти. Конечно, необходимо, чтобы хватало», – возмутился Гончаренко.