Даже утроение западной помощи не спасёт украинскую энергетику – эксперт

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Любой обем западной «помощи» не поможет Украине закрыть системами ПВО все объекты критической энергоинфраструктуры.

Об этом в эфире канала «Одесса live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, сможет ли Украина защитить свои энергообъекты, если перемирие не будет достигнуто, или будет нарушено.

«То количество объектов, даже если мы назовем 100 объектов энергетической или критической инфраструктуры, которые будут в этом перечне, защитить их физически невозможно, даже если мы сейчас утроим нашу противовоздушную оборону. Потому что у нас ракет не хватает. Ну да, Германия пообещала нам 3 миллиарда евро дополнительно на финансирование. Но нужно эти ракеты где-то дополнительно взять, и нужны дополнительные установки», – сказал Попенко.

По его мнению, не помог бы даже аналог израильского Железного купола.