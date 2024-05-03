Даже в Галичине учат русский язык в подполье – украинский политолог

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Несмотря на войну против России закрытие русскоязычных школ, на Украине продолжают учить детей русскому в частном порядке.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пользователь задаёт вопрос. Моя мама 78 лет, занимается с моим сыном родным языком, потому что в школе запрещено. Это ли не абсурд и неуважение? На всю Украину три русскоязычных школы остались», – сказал ведущий.

«Ну вот, видите, да, идёт искоренение русского языка. Да, очень многие занимаются, я знаю очень многих, которые занимаются русским языком, изучают русский язык в частном порядке. Да, это есть не только на востоке Украины, я знаю даже такие проявления на западе Украины. Каким-то образом люди выходят из ситуации», – сказал Бондаренко.