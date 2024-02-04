«Даже в Конгрессе есть вменяемые»: Вассерман о том, зачем Дума штампует письма на Запад

04.02.2024 19:01
  (Мск) , Севастополь )– Любовь Смирнова
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Дзен, Политика, Россия, США


Общение Госдумы к Конгрессу США относительно сбитого ракетой Patriot самолета Ил-76 должно вернуть американцам память о том, чем для них самих заканчивается поддержка террористов в других странах.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Общение Госдумы к Конгрессу США относительно сбитого ракетой Patriot самолета Ил-76 должно вернуть американцам...

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«Даже в Конгрессе есть некоторые вменяемые депутаты. Их там, на мой взгляд, маловато, но всё-таки они есть. И это обращение касается их напрямую. Пусть они попробуют объяснить остальным, чем кончается наём террористов для своих целей.

Это не впервые. Террористы, нанятые ими для борьбы с нами в Афганистане, в конце концов, учинили несколько тракторов в самих Соединённых государствах Америки.

Террористы, нанятые ими для уничтожения Сирии, в конце концов, решили есть не из американских рук и захватили несколько нефтяных месторождений, которые сами американцы считали своими в Ираке и в Сирии.

Так вот, расчёт на пробуждение этой достаточно болезненной для них памяти.

Кроме того, мы очень надеемся, что это обращение прочтут не только в конгрессе. Среди рядовых американцев, вменяемых несомненно больше, чем среди политиков. Так уж устроена политика, ориентированная на избирательные технологии, что в ней невменяемым работать легче, чем вменяемым», – сказал депутат.

Он положительно отнёсся к предложению сделать обращения от имени парламентов субъектов федерации к органам власти конфедерации, чтобы к международному общению подключилось межрегиональное.

«Предложение разумное и полезное. Но это, наверное, всё-таки должно стать инициативой снизу. Полагаю, что если какой-нибудь из регионов Российской Федерации проявит такую инициативу, то её поддержат. Но если мы попытаемся диктовать это сверху, то это будет воспринято не как народная инициатива, а как очередной пропагандистский ход», – заключил Вассерман.

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