«Даже в Москве не бывали» – в Минске предупредили, что Россия теряет белорусскую молодёжь

14.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия должна значительно активизироваться в работе экономической и социальной интеграции Белоруссии, поскольку европейские страны уже начали успешно переманивать к себе белорусскую молодёжь.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что есть чёткое понимание того, что Российской Федерации ни в коем случае не нужно захватывать Белоруссию. Это не нужно в сегодняшний исторический момент.

Я думаю, что между Белоруссией и Россией не должно быть границ, и чем быстрее, тем лучше, потому что это абсолютно нелепый кордон, который ничего сейчас не решает», – отметил он.

Также Геннадий Давыдько подчеркнул, что Европа работает по направлению белорусской молодёжи, в то время как Россия вела слабую работу в этом направлении.

«Если в Европе говорят, что сейчас откроют границы, обратите внимание, что происходило долгое время и сейчас происходит – молодой белорус, который сейчас выходит на площади, не был в Москве. Это поколение «всё включено» им родители всё сделали, у них всё есть.

Они ездили в Европу чуть ли не каждый день: в Вильнюс, в Варшаву. А в Москву, я уверен, 80 процентов из них не ездили, сейчас у них тоже нет такой возможности, из-за коронавируса и потому что плохо работали те российские проекты, которые финансировались российскими фондами», – возмутился белорус.