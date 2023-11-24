«Даже в НАТО оторваны от реальности» – Сенцов жалуется на отсталость украинской армии

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Украинская армия до сих пор является отсталой и пользуется воинским уставом семидесятых годов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма на Украину и вступивший в ряды ВСУ неонацист Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, в условиях этой нашей системы, всех этих старых норм и уставов, которые совсем уже не соответствуют действительности, делать эти изменения внутри очень сложно. Потому что всегда найдётся начальник, который покажет, как правильно делать по Уставу 1970 года, который просто переведён на украинский язык, и всё. Нашей армии надо сделать ещё очень и очень много, чтобы сделать её более эффективной, чем она есть сейчас», – сказал Сенцов.

Он пожаловался, что исправить это будет крайне сложно, потому что у ВСУ нет ни людей, ни учителей.

«Есть проблема с недостатком людей, плюс приходит много людей, которые менее качественные, менее подготовленные и мотивированные. То есть, нам надо менять принципы нашей работы, мы должны быть более технологичными, чем наш противник. Потому что действовать теми же самыми методами, пехотными штурмами – сейчас это не работает. Наше контрнаступление на запорожском направлении это показало, потому что мы действовали в той же самой советской системе нападения, для реализации которой у нас никогда не было ни возможностей, ни случая. Проблема не в том, что это советские методики. Когда мы учились и общались с американскими командирами – они ещё сильнее оторваны от жизни, потому что у них не было таких ситуаций, и они в принципе применяют ту же самую тактику. Это не то что советская тактика, а вообще тактика, которая не соответствует нынешним условиям, когда поле боя очень хорошо видно», – подытожил неонацист.