Даже в вороватости украинской верхушки оказался виноват Путин
Разгоревшийся на Украине скандал вокруг аферы, которую проворачивало окружение Петра Порошенко, контрабандой закупая в России военные комплектующие и с наценкой продавая их украинской армии, – наверняка, успешная спецоперация спецслужб России.
Об этом на своей странице Facebook заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко от националистической партии «Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто-то реально верит, что контрабанда из РФ военных материалов может происходить без ведома российских спецслужб? Серьезно?
Как минимум это может быть канал для поставки бракованной продукции с целью вредительства. Плюс идеальная возможность коррумпировать и собрать убийственный компромат на кучу украинских чиновников и политиков.
О завышенных в 2-4 раза ценах в схемах вообще говорить нечего. Потому что это наглый грабеж в чистом виде. Даже не пытались шифроваться. Просто мародеры», – сокрушается Ильенко от целой череды «зрад», которую выявила история с контрабандой.
Спасибо!
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