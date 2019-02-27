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27.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Коррупция, Спецслужбы, Украина
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Даже в вороватости украинской верхушки оказался виноват Путин

Разгоревшийся на Украине скандал вокруг аферы, которую проворачивало окружение Петра Порошенко, контрабандой закупая в России военные комплектующие и с наценкой продавая их украинской армии, – наверняка, успешная спецоперация спецслужб России.

Об этом на своей странице Facebook заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко от националистической партии «Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то реально верит, что контрабанда из РФ военных материалов может происходить без ведома российских спецслужб? Серьезно?

Как минимум это может быть канал для поставки бракованной продукции с целью вредительства. Плюс идеальная возможность коррумпировать и собрать убийственный компромат на кучу украинских чиновников и политиков.

О завышенных в 2-4 раза ценах в схемах вообще говорить нечего. Потому что это наглый грабеж в чистом виде. Даже не пытались шифроваться. Просто мародеры», – сокрушается Ильенко от целой череды «зрад», которую выявила история с контрабандой.

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