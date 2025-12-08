Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заявления Евросоюза о полной поддержке и солидарности с Украиной – это лишь слова.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет американская газета «Вашингтон Пост», которая не относится к дружественным или хотя бы нейтральным медиа в отношении нынешней администрации США.

Статья, опубликованная от имени редакционной коллегии, носит примечательное название: «Европейский союз лицемерен по отношению к Украине».

«Это общеевропейская проблема. Лидеры заявляют о своей «непоколебимой приверженности и солидарности с Украиной». В теории. На практике континент часто не может прийти к согласию, не говоря уже о том, чтобы действовать, и сделать выбор и пойти на жертвы, необходимые для помощи своему соседу», – говорится в статье.

Отмечается, что лидеры ЕС ругают Трампа за возможные уступки России, но сами «продолжают финансировать войну Путина».

Так, газета обращает внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон [по данным журнала «Шпигель»] опасается, что США «могут предать Украину» в территориальном вопросе, но при этом его страна на август 2025-го занимала третье место в ЕС по объему закупок российских энергоносителей.

«В то же время ЕС только сейчас готовится запретить импорт российского газа — и то с 2027 года. До того европейцы активно покупали нефть в Индии, «не замечая», что значительная часть — переработанное российское сырье. За первые 9 месяцев 2024 года импорт с таких НПЗ вырос на 20%», – указывает издание.

Досталось от «Вашингтон Пост» и Бельгии, которая отказывается конфисковать находящиеся в ее депозитарии российские суверенные активы. В частности, выражается недовольство бельгийским премьером Бартом Де Вевером, который назвал победу Украины «сказкой», подчеркнув, что «Россия с ядерным оружием не должна дестабилизироваться».