Украинской армии не хватает не только ударных дронов, но и операторов для них и даже взрывчатки.

Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на донецком направлении тяжёлая. Да, всем мы сейчас все наблюдает за Курском, все ждут каких-то побед и хороших новостей. Но не забываем, что враг давно поставил себе цель захватить Донецкую область, выйти на её административные границы. Дроны есть, но их недостаточно. Достаточно их будет, когда последний оккупант будет уничтожен. Все говорят о дронах, но сам по себе дрон – это такая штука, которая жужжит, и сама по себе почти ничего не решает. К дрону нужно две важных вещи. Во-первых – хороший оператор, который умеет с ним работать, и не боится выезжать на «ноль», – пожаловался Сазонов.

«И чтобы дрон взорвался, нужна взрывчатка. Её не привезут волонтёры, не пришлют нам в посылках. Потому что изготавливать взрывчатку в мирных городах незаконно. Поэтому, взрывчатку наше подразделение делаем сами для себя и для наших соседей. Это позволяет работать по позициям врага», – подытожил офицер.