Даже YouTube не выдержал бреда Гордона и «зажевал» его ответ про Крым

07.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Технический сбой случился в эфире либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы», когда там брали интервью у украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.

Ведущий поинтересовался у гостя, согласился ли бы он отдать России Крым, если бы взамен Украину приняли бы в НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, долгосрочных гарантий спокойной жизни не бывает. Все гарантии разбиваются о время, о лидеров, которые приходят и уходят, об обстоятельства. Поэтому я не верю в гарантии после того, как Будапештский меморандум не сработал, я не верю», – бодро начал Гордон.

Ведущий удивился, неужели «даже НАТО» не является для Гордона гарантом стабильности. Пропагандист открыл рот, но тут случилось нечто странное.

«Агент влияния большой… Везде российская агентура… Везде российская агентура… В Великобритании россияне осуществили… Все работает… Это Россия, где налогоплательщиков имели ввиду… И на подкуп друзей во всем мире… Кстати, Советский Союз это делал… Они банально продавались за деньги. Это же происходит и сейчас. Россия не гнушается кидать огромные деньги в топку Европы для того, чтобы иметь там как можно больше друзей и партнеров. Поэтому санкции, которые Европа вводит против России – это игрушечные мультяшные санкции, которые никак не влияют на ситуацию в России», – доносились слова Гордона, перемежаясь с неразборчивой абракадаброй.

Следующий вопрос ведущего YouTube тоже «зажевал».

«….Поэтому я считаю… мы заберем свое… Функция Русского мира без Киева не работает. Ему Киев нужен, ему нужна целиком Украина», – прозвучало от Гордона.

Расшифровку беседы «Эхо Москвы» не вывесило на своем сайте даже спустя сутки, а либеральные комментаторы на канале радиостанции заподозрили, что это происки «Роскомнадзора», который не хочет, чтобы россияне «слышали правду».