Украина своими действиями сама лишает себя западной военной помощи.

Об этом в интервью информагентству БелТА заявил российский политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое большое, что сейчас есть на Украине, это «Сторм Шэдоу», где-то 250 км дальности. Они пытаются все по Крымскому мосту попасть, но им не хватает. Немецкий «Таурус» до 400 км. Этого, к сожалению, хватит и до Воронежа, и до моста.

Немцы, я сам смотрел дебаты в парламенте, говорят: они нам газопровод взорвали, а мы им будет ракеты поставлять. Они сами себе подставили такую подножку», – сказал Платошкин.