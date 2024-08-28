Даже Запад отшатнулся: готовность Зеленского на всё сыграла плохую шутку с Украиной

Елена Острякова.  
28.08.2024 22:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина своими действиями сама лишает себя западной военной помощи.

Об этом в интервью информагентству БелТА заявил российский политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина своими действиями сама лишает себя западной военной помощи. Об этом в интервью информагентству...

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«Самое большое, что сейчас есть на Украине, это «Сторм Шэдоу», где-то 250 км дальности. Они пытаются все по Крымскому мосту попасть, но им не хватает. Немецкий «Таурус» до 400 км. Этого, к сожалению, хватит и до Воронежа, и до моста.

Немцы, я сам смотрел дебаты в парламенте, говорят: они нам газопровод взорвали, а мы им будет ракеты поставлять. Они сами себе подставили такую подножку», – сказал Платошкин.

Точно так же, по его мнению, США не захотели передавать Украине ракеты AGM, без которых истребители Ф-16 «просто игрушка».

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