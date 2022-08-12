Даже заукраинцы в Хорватии считают «азовцев» нацистами – галичанский путешественник

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Новости Украины

Когда в проукраинских организациях Хорватии пытаешься объяснить, что нацизм в полке «Азов» – это нарратив российской пропаганды, заукраинские хорваты стараются никак не реагировать или перевести тему на другое.

Об этом в эфире «24 канала» заявил львовский блогер и путешественник Орест Зуб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, отталкивающий образ преступной группировки был якобы создан именно «российской пропагандой», а не провокационным внешним видом боевиков и их бесчеловечным отношением к мирному населению ЛДНР.

«Да, это такой яркий результат, раскрученный российской пропагандой, что «Азов» – это что-то связанное с нацистами. Люди очень сильно подхватывают, и даже в таких лояльных сообществах, как Хорватия, все равно может проскакивать мысль, что это что-то связанное с нацистами. Поэтому есть много проукраинских организаций, которые по-разному на нас давят, пытаются как-то сгладить тему «Азова» или даже ее не трогать, чтобы не раскрутить излишнюю тему. Хотя, когда им поясняю, что «это – герои Украины, и у вас есть какие-то свои герои», все равно этот триггер, который раскручен на весь мир, (дает о себе знать – ред.). С ним нужно бороться. Мы видим в этом – разрушительную силу российской пропаганды», – сокрушался Зуб.