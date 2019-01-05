«Даже здесь сумели обос…ться»: Порошенко опозорился в Стамбуле

05.01.2019, Стамбул, Михаил Рябов

Скандалом оборачивается прошедшая сегодня в Стамбуле церемония получения томоса – грамоты о признании Константинопольским Патриархом новой раскольнической церковной структуры на Украине, созданной Петром Порошенко под грядущие президентские выборы.

На фотографиях среди членов украинской делегации был замечен уголовный авторитет из Днепропетровска Александр Петровский (это фамилия отчима, настоящая фамилия Налекрешвили, более известен в криминальных кругах под кличкой «Нарик»).

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Интересно, что несколько недель назад Петровский- Налекрешвили уже «засветился» на церемонии презентации новой псевдо-церкви Порошенко в Днепропетровске, что вызвало скандал в прессе. Адвокаты авторитетного коммерсанта тогда начали требовать от украинских изданий убрать упоминания о криминальном прошлом клиента, ссылаясь на то, что сегодня он является уважаемым бизнесменом и меценатом.

И вот, несмотря на шумную историю, «Нарик» появился теперь и на церемонии в Стамбуле.

«Сколько ни тыкали президентских носом в Нарика, он все равно поехал в числе избранных принимать томос… Молодцы, даже здесь сумели обосраться. В историческом контексте. Войдет в учебники, да», – комментирует в своем блоге киевский журналист Леонид Швец.

Украинский сайт «ОРД» приводит такие факты из биографии «Нарика»: «Уроженец Грузии с 8 классами образования, свою «карьеру в бизнесе» начал с организации мелкой ОПГ в начале 90-х. Уже к 1993 на его счету был серьезный «послужной список» из тяжких правонарушений…

Но в 1993 году дело «Нарика» в суде «развалилось», и он продолжил строить свою криминальную империю, обрастая при этом полезными связями в горсовете и правоохранительных органах.

В конце 90-х эти связи помогли ему прибрать к рукам прибыльный вещевой рынок «Металлург». На тот момент он уже владел целым рядом местных фирм, ресторанами и банком…

В сферу его бизнес-интересов на данный момент входят импорт металла, агробизнес, торговля нефтепродуктами, продажа автомобилей, оборот драгоценных металлов и др. Он также контролирует группу депутатов в горсовете Днепра».