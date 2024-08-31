«Даже женщины с детьми должны уступать нам дорогу» – украинский военный

Вадим Москаленко.  
31.08.2024 13:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Участник боевых действий на Украине должны фактически стать безнаказанными, а правоохранителям следует во всем потакать такого рода публике. Такой вывод, следует из заявления в эфире телеканала НТА участника войны против России Владимир Рудковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рудковский рассказал, как уже будучи гражданским лицом, пытался в нарушение комендантского часа проехать блок-пост и попасть в Киев, однако его не пропустили.

Участник боевых действий на Украине должны фактически стать безнаказанными, а правоохранителям следует во всем...

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«Я уволен из рядов ВСУ две недели назад. Когда в три часа ночи мы [с сослуживцем] ехали в Киев, нас встретила Нацгвардия и спросила пароль. Я говорю, что мы ветераны, у нас нет ног, нам утром ехать на ивент, нам нужно отдохнуть, в Киеве забронирован отель. Подходит старший, держит автомат, и говорит: «Я вас не пропущу, потому что вы не военнослужащие, а ветераны». В конце концов, я достал телефон на блок-посту, хотя в нашей стране этого нельзя делать. Нас не пустили в Киев. Сидят два человека, которые проливали кровь за эту страну, и стоит жмых, который не проливал крови за эту страну и точно не был на боевых действиях, иначе он проявил бы уважение, и мы бы поехали дальше», – пожаловался бывший военный.

«Нужно открыть глаза, и понять, к чему мы все идём. Мы, я и мои побратимы, которые занимаются ветеранской политикой, делают всё возможное, чтобы завтра к ветеранам было отношение как минимум в топовых странах мира. Например, как в Америке, в которой сначала на самолёт проходят ветераны, потом женщины с детьми и только потом все остальные. И если мы в обществе не примем эту норму, если ветеран не будет элитой нашего общества, к чему мы идём?

У меня не было гранаты, я не ношу с собой оружия. Но если бы я не выдержал, и бросил гранату, завтра Скабеева и все те черти, которые работают на ту машину, крутили бы, что ветеранов никто не уважает. Это ответственность каждого в этой стране», – подытожил Рудковский.

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